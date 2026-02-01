Vognmand i Værløse valgte påhængsvogn i Hedensted
Onsdag 4. marts 2026 kl: 11:18Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akalet påhængsvogn - en Kel-Berg overførselsanhænger - til H.C. Container Service A/S, der har hjemsted i Værløse nordvest for København
Om den nye tre-akslede Kel-Berg overføringsanhænger:
Chassisopbygning:
Lidt om H.C. Container Service A/S:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Forskydelig trækstang med et trækøje på 57 mm i diameter
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Justerbar i bagende til containere i længde fra 4.500 mm til 6.500 mm
- Kanter i centervange i en højde på 75 mm
- Styreskinner foran i 6 cm højdeRustfri værktøjskasse i begge sider, hvor alle betjeninger er monteret i værktøjskassen i venstre side
- MXN 80C bakkamera i bagenden
- Forkromede fælgringe
- Tre ti-tions luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor anden aksel er med liftfunktion.
Den nye overføringsanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om H.C. Container Service A/S:
H.C. Container Service A/S har rødder tilbage til 1952, hvor virksomheden startede som en lokal vognmandsforretning med dagrenovation og kørsel med byggematerialer. I dag er H.C. Container A/S landsdækkende og drives af Kim König.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Trækker er den tredie med løve-motor
- Vognmand i Værløse valgte påhængsvogn i Hedensted
- Færge- og fiskerihavn i Vendsyssel holder med positiv vækst fast i kursen
- Transportvirksomhed skifter ud på direktørposten
- Slamsugerbilen har en stjerne i front
- Entreprenør afprøver specialfartøj inden tunnelbyggeri
- Udenlandske dieseltyve stjal 200 liter dieselolie og blev dømt straks efter
- Solen hjælper biler - mod flade batterier
- Tiptrailer med 36 kubikmeters kasse er sendt til Sorø
- Hurtigfærge er sendt på værft i Frederikshavn
- - Der er behov for et grænseoverskridende samarbejde om kapacitet og redundans for transport over Øresund
- Svensk udspil presser på for beslutning om en fast HH-forbindelse
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!