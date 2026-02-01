Klik venligst



Vognmand i Værløse valgte påhængsvogn i Hedensted

Onsdag 4. marts 2026 kl: 11:18
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akalet påhængsvogn - en Kel-Berg overførselsanhænger - til H.C. Container Service A/S, der har hjemsted i Værløse nordvest for København

Om den nye tre-akslede Kel-Berg overføringsanhænger: 

Chassisopbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Forskydelig trækstang med et trækøje på 57 mm i diameter
  • Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Justerbar i bagende til containere i længde fra 4.500 mm til 6.500 mm
  • Kanter i centervange i en højde på 75 mm
  • Styreskinner foran i 6 cm højdeRustfri værktøjskasse i begge sider, hvor alle betjeninger er monteret i værktøjskassen i venstre side
  • MXN 80C bakkamera i bagenden
  • Forkromede fælgringe
  • Tre ti-tions luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor anden aksel er med liftfunktion.

Den nye overføringsanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om H.C. Container Service A/S:
H.C. Container Service A/S har rødder tilbage til 1952, hvor virksomheden startede som en lokal vognmandsforretning med dagrenovation og kørsel med byggematerialer. I dag er H.C. Container A/S landsdækkende og drives af Kim König. 



