Transportvirksomhed skifter ud på direktørposten

Onsdag 4. marts 2026 kl: 10:33

Af: Redaktionen Henrik Pedersen (tv) sammen med Michael Skov.

I forbindelse med skiftet på direktørposten fremhæver man hos Dansk Distribution A/S, at det seneste år viste det stærkeste økonomiske resultat til dato for selskabet.









Dermed er det er en virksomhed i økonomisk god form, som Michael Skov skal stå i spidsen for fremover. Ud over det gode økonomiske resultat får virksomheden med opførelsen af en ny cross-docking-terminal i Taulov, der forventes at stå færdig i løbet af foråret, også fundamentet for fremtidens vækst på plads.









International erfaring og indgående kendskab

Michael Skov har beskæftiget sig med transport og logistik siden 2001 og medbringer blandt andet 10 års ledelseserfaring fra Luxembourg, hvor han har arbejdet med komplekse forsyningskæder i EU. Michael Skov kender Dansk Distribution A/S godt - både som kollega i branchen og som kunde.









- Jeg har fulgt Dansk Distributions udvikling tæt gennem mange år, både som kollega i branchen og som kunde. Det er et stærkt setup med et unikt landsdækkende netværk, som Henrik har stået i spidsen for. Jeg glæder mig til at føre stafetten videre især nu, hvor vores nye terminal i Taulov bliver et knudepunkt for vores dag-til-dag-leveringer i hele Danmark, siger Michael Skov.









Kontinuitet og stærke resultater

Henrik Pedersen har efter eget ønske forladt direktørstolen efter et årti, hvor han har transformeret Dansk Distribution til en central aktør på det danske marked, der råder over en flåde på 800 biler. Over de seneste 10 år har virksomheden modtaget otte priser som anerkendelse for deres resultater, fordelt på Succesvirksomheds-prisen fra Spar Nord og BDO samt Gazellepriser.









Henrik Pedersen fortsætter som bestyrelsesformand og seniorrådgiver for at sikre en glidende overgang.









- Det har været en fantastisk rejse, og at kunne slutte min tid som direktør med det bedste resultat i selskabets historie er noget, jeg er meget stolt af. Vi har udviklet et af Danmarks stærkeste distributionsnetværk sammen med vores aktionærer. Tidspunktet for et skifte er helt rigtigt nu, hvor terminalen i Taulov snart står klar. Jeg ser frem til at støtte Michael i hans nye rolle og bidrage til selskabets fortsatte vækst som bestyrelsesformand og seniorrådgiver, siger Henrik Pedersen.









Lidt om Dansk Distribution A/S:





Dansk Distribution A/S er ejet af følgende:

Struer Transportcenter ApS

Ole Holm Transport ApS

Jørvi Transport A/S

MadsenNext ApS

Jørgen Jensen Distribution A/S

Skandinavisk Logistik A/S

K. Hansen Transport A/S

Rømming Finans A/S

Esbjerg Gods A/S

Schou-Danielsen Logistik A/S





I den senest offentliggjorte årsrapport for Dansk Distribution A/S - for 2024 - viste et resultat på 3.971.515 kroner. Året før - 2023 - var resultatet 1.818.632 kroner. Egenkapitalen var ved udgangen af 2024 på 18.925.384 kroner, mens balancen var på 25.070.154 kroner





