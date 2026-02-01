Tiptrailer med 36 kubikmeters kasse er sendt til Sorø
Tirsdag 3. marts 2026 kl: 09:56Af: Redaktionen
Sorø Vognmandsforretning har fornyligt været en tur i Hedensted for at hente en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer hos Lastas. Den nye tiptrailer, der har et rumindhold i kassen på 36 kubikmeter, er leveret med automatisk FlipTop Slider-rullepresenning
Om den nye Kel-Berg tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion og selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Kraftige forsmæksforstærkninger med 6 mm Hardox 500 forsmæksplade
- Kasse bukket i plade med kraftig bund 8 mm i Hardox 500
- Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- Tophængt bagklap af 40 mm alu-planker med kraftige kantprofiler og galvaniserede hængsler
- 3-trins udtræksstige i bagenden under ladet
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Stigebeslag inklusiv en tre-meter alu-stige i venstre side
- Kost- og skovlebeslag i venstre side Bak-alarm
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret i bagenden under nummerplade og indvendig på fronten
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Sorø Vognmandsforretning blev etableret i 2026 af Preben Vilhelmsen, som i 18 år havde været chauffør for andre vognmænd. Sorø Vognmandsforretning beskæftiger sig først og fremmest med transport af jord, sten, grus, brokker og kampsten.
