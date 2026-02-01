Tiptrailer med 36 kubikmeters kasse er sendt til Sorø

Tirsdag 3. marts 2026 kl: 09:56

Om den nye Kel-Berg tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion og selvstyrende





Kasse-opbygning:

Kraftige forsmæksforstærkninger med 6 mm Hardox 500 forsmæksplade

Kasse bukket i plade med kraftig bund 8 mm i Hardox 500

Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

Tophængt bagklap af 40 mm alu-planker med kraftige kantprofiler og galvaniserede hængsler

3-trins udtræksstige i bagenden under ladet

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Stigebeslag inklusiv en tre-meter alu-stige i venstre side

Kost- og skovlebeslag i venstre side Bak-alarm

Bakkamera MXN80C med lukkeklap monteret i bagenden under nummerplade og indvendig på fronten





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Sorø Vognmandsforretning blev etableret i 2026 af Preben Vilhelmsen, som i 18 år havde været chauffør for andre vognmænd. Sorø Vognmandsforretning beskæftiger sig først og fremmest med transport af jord, sten, grus, brokker og kampsten.

