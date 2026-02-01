29-batterielektriske busser vil gøre bustrafikken renere i by på Sicilien
Mandag 2. marts 2026 kl: 11:00Af: Redaktionen
Iveco Bus har fornyligt leveret 29 to-akslede batteri-elekriske E-Way busser til ATM S.p.A. (Azienda Trasporti Messina) i Messina på Sicilien. De 29 busser - 9,5 og 12 meter lange - er første del af en ordre på i alt 54 busser. De resterende busser, der er ved at blive bygget, vil være 18 meter lange E-Way ledbusser
Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 2 - 2026, der kan hentes her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
