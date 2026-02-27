Fire-akslet trailer har knap 15 meter gående gulv
Fredag 27. februar 2026 kl: 13:48Af: Redaktionen
Anker Christensen Eftf. ApS, der har hjemsted i Hjøring og afdelinger i Frederikshavn, Aalborg og Randers, har fornyligt hentet en ny fire-akslet og 15 meter lang Knapen-trailer med Walking Floor hos Lastas i Hedensted
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med walking Floor:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Stål-hjælperamme for selvbærende konstruktion
- Chassiset er overfladebehandlet uden efterlakering
- Klapbart cyklistværn i aluminium i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrelsen
Kasse-opbygning:
- Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt
- Siderne er forsynet med special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
- Svingbar bom i bagende
- Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF-betjening
- Bagdøre i alu-profiler med en tre-trins stige under
- Kost- og skovlebeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt en tre-meter stige og stopklodser
- Kassen har et rumindhold på cirka 105 kubikmeter
- Automatisk Slider rullepresenning
Knapen-traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
