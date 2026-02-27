Fire-akslet trailer har knap 15 meter gående gulv

Fredag 27. februar 2026 kl: 13:48

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med walking Floor:





Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Stål-hjælperamme for selvbærende konstruktion

Chassiset er overfladebehandlet uden efterlakering

Klapbart cyklistværn i aluminium i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrelsen





Kasse-opbygning:

Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt

Siderne er forsynet med special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm

Svingbar bom i bagende

Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF-betjening

Bagdøre i alu-profiler med en tre-trins stige under

Kost- og skovlebeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt en tre-meter stige og stopklodser

Kassen har et rumindhold på cirka 105 kubikmeter

Automatisk Slider rullepresenning

Knapen-traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.