Vognmand i Herning indsætter to akslede elektriske trækkere
Fredag 20. februar 2026 kl: 13:24Af: Redaktionen
(Foto: Scania)
Krog Transport i Herning har fået to nye tre-akslede elektriske Scania-trækkere leveret. De to nye biler i vognparken er begge Scania S400E med 624 kWh atterikapacitet og godkendt til en vogntogsvægt på 72 ton
Efter en testperiode kører de i fast rute mellem Jylland og Sjælland alle ugens dage.
Krog Transport, der beskæftiger sig med godstransport i Danmark Norge og Sverige, forventer at have i alt 14 batteri-elekriske lastbiler kørende inden sommer. Dermed vil 14 ud af 40 af firmaets lastbiler være elektriske.
I forbindelse med leverancen har Scania Danmark lavet en kort video, som kjen ses nedenfor - eller på YouTube.
