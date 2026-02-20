Vognmand i Herning indsætter to akslede elektriske trækkere

Fredag 20. februar 2026 kl: 13:24

Efter en testperiode kører de i fast rute mellem Jylland og Sjælland alle ugens dage.









Krog Transport, der beskæftiger sig med godstransport i Danmark Norge og Sverige, forventer at have i alt 14 batteri-elekriske lastbiler kørende inden sommer. Dermed vil 14 ud af 40 af firmaets lastbiler være elektriske.









I forbindelse med leverancen har Scania Danmark lavet en kort video, som kjen ses nedenfor - eller på YouTube.









