Ungarnsk transportvirksomhed har fået 1.500 lastbiler leveret fra samme producent

Torsdag 30. april 2026 kl: 11:30

Af: Redaktionen Révész Group har sat sin DAF lastbil en nummer 1.500 i drift - en New Generation DAF XG 480 4x2-trækker. (Foto: DAF Trucks)

Ungarske Révész Group blev grundlagt i 1991 og er siden vokset til at være en af de førende transportvirksomheder i Central- og Østeuropa. Révész Group består af flere divisioner, hvor Révész Trans Kft. er den største. Denne del af Révész Group har specialiseret sig i transport af flydende kemiske produkter samt industrielle og medicinske gasser. Med en vognpark på næsten 350 specialbyggede vogntog er Révész Trans Kft. markedsførende inden på sit område i Ungarn og indtager en dominerende position i de omkringliggende lande. Den samlede vognpark i Révész Group består af knap 500 lastbiler - i øjeblikket er de alle sammen leveret af DAF.









- Vores valg af DAF er sket med både hjertet og fornuften, siger Bálint Révész, der er grundlægger og ejer af Révész Logisztikai Holding Zrt.









- DAF-lastbilerne beviser deres eget værd hver eneste dag som ekstremt pålidelige og sikre, og de er samtidig meget effektive. Derudover sætter vores chauffører pris på det høje komfortniveau. Denne kombination af enestående pålidelighed, lave driftsomkostninger og fremragende kørekomfort gør DAF lastbiler til det oplagte valg for os, siger han.









Hos DAF Trucks betragter man milepælen som en bekræftelse af det stærke partnerskab mellem de to virksomheder.









- Det er specielt at kunne lykønske en kunde som Révész med leveringen af deres DAF lastbil nr. 1.500, siger Harald Seidel, der er administrerende direktør for DAF Trucks.









- Révész Groups mangeårige tillid til vores køretøjer understreger vores fokus på driftssikkerhed, effektivitet og chaufførkomfort. Vi er stolte af hver dag at kunne bidrage til, at deres logistikaktiviteter er en succes, siger han videre.









