Nyt folketingsmedlem har en baggrund som lastbilchauffør
Fredag 27. marts 2026 kl: 11:36Af: Redaktionen
Michael Nedersøe, der bor i Sejet sydøst for Horsens, fik ved tirsdagens valg tilstrækkeligt med stemmer til, at han blev valgt til Folketinget, hvor han repræsenterer Dansk Folkeparti
Michael Nedersøe, der de seneste år har siddet i byrådet i Horsens Kommune for Dansk Folkeparti, har en baggrund som eksportchauffør. Michael Nedersøe arbejder i dag som buschauffør.
