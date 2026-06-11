Lastbilforhandler har åbnet for 400 kW ladeanlæg til tunge køretøjer

Torsdag 11. juni 2026 kl: 11:30

Af: Redaktionen Leif Sørensen, Lars Sørensen Transport, var første kunde til at tage det nye ladeanlæg hos Semler Truck & Bus i Aarhus i brug. (Foto: Semler Truck & Bus)

De to nye anlæg tilbyder lynopladning på op til 400 kW, hvilket giver vognmænd og chauffører bedre muligheder for effektiv opladning af tunge elektriske køretøjer.









Med etableringen af ladeanlæggene er MAN med til aktivt at understøtte udviklingen af den nødvendige infrastruktur, som skal gøre det lettere for transportbranchen at investere i elektriske lastbiler.









Ladestationerne i både Aarhus og Avedøre er desuden opbygget, så lastbiler nemt kan komme ind på området - også uden for normal åbningstid. Samtidig er faciliteterne åbne for alle elektriske lastbiler og ikke kun for MAN-kunder.









For MAN-kunder giver løsningen desuden en ekstra fordel, da lastbilen kan oplades i forbindelse med værkstedsbesøg og service, hvilket kan bidrage til en mere effektiv drift og højere oppetid.









- Når transportvirksomheder skal investere i elektriske lastbiler, er adgang til opladning en afgørende del af beslutningen. Derfor finder vi det naturligt også at kunne tilbyde opladningsmuligheder hos vores egne faciliteter, siger Søren Nybroe, der er salgsdirektør for Truck hos Semler Truck & Bus.









- Vi ved godt, at ladeanlæggene i Aarhus og Avedøre ikke løser alle behov, men de er et vigtigt bidrag til den infrastruktur, der skal understøtte den grønne omstilling af transportbranchen. Samtidig er de med til at skabe større tryghed for de vognmænd, der ønsker at investere i elektriske transportløsninger, siger han videre.









Etableringen af de to ladeanlæg følger MAN's internationale strategi om at udbrede opladningsmulighederne for kunder, der investerer i elektriske lastbiler. Samtidig er de en del af et større europæisk samarbejde mellem MAN Truck & Bus SE og E.ON Drive Infrastructure.









- MAN Truck & Bus SE og E.ON Drive Infrastructure har længe arbejdet på en fælles strategi om udrulning af flere ladestationer i hele Europa. Vi er glade for, at turen nu også er kommet til Danmark, hvor der foreløbig er installeret ladeanlæg hos MAN i Aarhus og i Avedøre, siger Casper Graugaard, der er Head of Greenfield, E.ON Drive Infrastructure Denmark.





Leif Sørensen, Lars Sørensen Transport, klippede snoren sammen med Casper Graugaard, Head of Greenfield, E.ON Drive Infrastructure Denmark og Thomas Skousgaard, Customer Service Director, Semler Truck & Bus, og erklærede ladeanlægget for åbent. (Foto: Semler Truck & Bus)





























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