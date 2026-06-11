Offentligt betalt transport skal være tryg

FLEXTRAFIK MED FUSK:

Torsdag 11. juni 2026 kl: 10:42

De tre organisationer peger på, at flextrafik er en vigtig velfærdsopgave, og derfor skal man kunne stole på, at den offentligt finansierede transport foregår trygt, sikkert og ordentligt. Men en række sager om underbetaling, manglende kontrol og aktører med alvorlige lovovertrædelser de senere år har skabt bekymring for kvaliteten og tilliden til flextrafikken og om, hvorvidt systemet fungerer godt nok.









Det har fået Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport og 3F Transport til at gå sammen om et fælles udspil, der skal styrke kvalitet, kontrol og ansvar i flextrafikken.









Organisationerne foreslår blandt andet nationale minimumskrav til kvalitet og arbejdsvilkår, et målrettet statsligt tilsyn, obligatoriske registreringssystemer i køretøjerne og skærpede krav til virksomheder, der får adgang til markedet.









- Flextrafik er ikke bare transport. For mange mennesker er det en forudsætning for at kunne komme til lægen, i skole, på arbejde eller deltage i samfundslivet. Derfor skal borgerne kunne have tillid til, at kørslen foregår sikkert og ansvarligt. Den tillid er blevet udfordret af en række alvorlige sager, og derfor er der behov for at stramme op på både regler, kvalitet og kontrol, siger Jesper Kronborg, der er branchedirektør i Dansk Erhverv Transport.









Organisationerne fremhæver blandt andet sagen om såkaldt “flexfusk” på Fyn, hvor et selskab med forbindelse til en tidligere narkotikadømt ejerkreds vandt et stort offentligt udbud ved at byde markant under etablerede operatører.









Ifølge organisationerne peger sagen på et bredere problem, hvor offentlige kontrakter vindes på meget lave priser. Her er det svært at dokumentere ordentlig kvalitet, lovlige arbejdsvilkår og reel kontrol, og det går ud over både passagerer, chauffører og de virksomheder, der forsøger at drive ordentlig forretning.









- Vi har set et voksende prispres i flextrafikken igennem mange år, hvor nogle kontrakter bliver vundet på vilkår, som udfordrer både kvalitet og ordnede forhold. Det er ikke rimeligt, hvis jagten efter laveste pris går ud over nogle af de mest sårbare mennesker i vores samfund, som er allermest afhængige af ordningen, siger Trine Wollenberg, der er vicedirektør i Dansk PersonTransport.









3F Transport peger samtidig på, at manglende dokumentation og kontrol gør det vanskeligt at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.









- Når myndighederne ikke har adgang til valide data om arbejdstid, kørsel og aflønning, bliver det svært at kontrollere, om reglerne bliver overholdt. Offentligt finansieret transport må ikke bygge på social dumping eller omgåelse af reglerne, siger Jørn Hedengran, der er forbundssekretær i 3F Transport.









Organisationerne understreger, at problemerne ikke kan løses af trafikselskaberne alene. Der er behov for, at politikerne på Christiansborg fastsætter klare nationale rammer for kvalitet, kontrol og adgang til markedet.









De tre organisationer opfordrer partierne på Christiansborg til at gøre arbejdet med en samlet reform af flextrafikken til en central del af den kommende politiske dagsorden.









Organisationernes hovedforslag:

Nationale minimumskrav til kvalitet, arbejdsvilkår, sikkerhed og kontrol i flextrafikken

Et dedikeret statsligt tilsyn med mulighed for at gribe ind over for useriøse aktører

Krav om registreringssystemer i køretøjerne, der dokumenterer kørsel, arbejdstid og lønforhold

Skærpede krav til tilladelser, reelt ejerskab og vandelsvurdering ved erhvervsmæssig personbefordring





her: Interesserede kan se udspillet fra Dansk PersonTransport, 3F Transport og Dansk Erhverv

















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