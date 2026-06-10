44-årig buschauffør er sigtet for uagtet manddrab

EFTER BUSULYKKE 14. JANUAR:

Onsdag 10. juni 2026 kl: 09:23

Østjyllands Politi oplyser, at det fornyligt har modtaget de endelige svar på en række forskellige tekniske undersøgelser i relation til sagen. Undersøgelserne har blandt andet vist, at der efter alt at dømme var tale om glatføre, da den ene bus omkring klokken halv ti om formiddagen onsdag 14. januar kom over i den anden vejbane lidt uden for Eskerod, hvor bussen stødte sammen med en modkørende bus.









- Der er umiddelbart intet i sagen, der undervejs i vores efterforskning har tydet på, at sammenstødet skyldes hverken påvirkning eller defekte busser - og det er fortsat vores vurdering, at der er tale om et dybt tragisk færdselsuheld, siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen fra Østjyllands Politi.





Efter sammenstødet mellem de to busser blev en 32-årig mandlig passager i den ene bus og en 52-årig mandlig passager i den anden bus erklæret døde på stedet, da myndighederne ankom til ulykkestedet.









På baggrund af efterforskningen af sagen har Østjyllands Politi sigtet en 44-årig mandlig buschauffør for uagtsomt manddrab i forbindelse med, at de to passagerer mistede livet ved ulykken.









- Sagen er ulykkelig for alle involverede parter, og det er en sag, der har påvirket mange mennesker i og omkring ulykkesstedet - herunder naturligvis de involverede chauffører og passagerer, som dagligt pendler på strækningen, men særligt også hos de efterladte til de to mænd, der mistede livet i forbindelse med episoden, siger Thomas Schouby Hansen.









Sagen vil nu blive overdraget til Anklagemyndigheden med henblik på at få foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt der skal rejses tiltale i sagen. Tidshorisonten for arbejdet med den juridiske vurdering er ifølge Østjyllands Politi ukendt.









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