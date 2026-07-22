1 ud af 100 var europæiske

BATTERI-ELEKTRISKE BUSSER:

Onsdag 22. juli 2026 kl: 08:20

Af: Jesper Christensen I samme periode sidste år blev 31 ud af 162 batterielektriske busser levereet af europæiske producenter, mens 131 blev leveret af kinesiske.









I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede batteri-elektriske busser og tilhørende markedsandele i årets første halvdel sammenholdt med samme periode sidste år.





Nyregistrerede batteri-elektriske busser 7 tons totalvægt og opefter Mærke Januar - juni 2026 Januar - juni 2025 Antal Andel Antal Andel BYD 125 60,39 % 103 63,58 % Yutong 38 18,36 % 28 17,28 % Golden Dragon 31 14,98 % 0 - Zhontong 11 5,31 % 0 - Mercedes-Benz 2 0,97 % 0 - Iveco 0 - 2 1,23 % MAN 0 - 3 1,85 % Solaris 0 - 26 16,05 % I alt 207

162

(Kilde: Bilstatistik.dk)

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