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BATTERI-ELEKTRISKE BUSSER:

1 ud af 100 var europæiske

Onsdag 22. juli 2026 kl: 08:20
Af: Jesper Christensen

I årets første halvdel blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 207 batteri-elektriske busser på 7 tons totalvægt og derover. Det var 45 flere end i samme periode sidste år. 2 ud af de 207 blev leveret af en europæisk producent, mens de 205 blev leveret af kinesiske producenter

I samme periode sidste år blev 31 ud af 162 batterielektriske busser levereet af europæiske producenter, mens 131 blev leveret af kinesiske.


I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede batteri-elektriske busser og tilhørende markedsandele i årets første halvdel sammenholdt med samme periode sidste år.


Nyregistrerede batteri-elektriske busser 

7 tons totalvægt og opefter

Mærke

Januar - juni 2026

Januar - juni 2025

Antal

Andel

Antal

Andel

BYD

125

60,39 %

103

63,58 %

Yutong

38

18,36 %

28

17,28 %

Golden Dragon

31

14,98 %

0

-

Zhontong

11

5,31 %

0

-

Mercedes-Benz

2

0,97 %

0

-

Iveco

0

-

2

1,23 %

MAN

0

-

3

1,85 %

Solaris

0

-

26

16,05 %

I alt

207


162


(Kilde: Bilstatistik.dk)



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