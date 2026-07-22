BATTERI-ELEKTRISKE BUSSER:
I årets første halvdel blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 207 batteri-elektriske busser på 7 tons totalvægt og derover. Det var 45 flere end i samme periode sidste år. 2 ud af de 207 blev leveret af en europæisk producent, mens de 205 blev leveret af kinesiske producenter
I samme periode sidste år blev 31 ud af 162 batterielektriske busser levereet af europæiske producenter, mens 131 blev leveret af kinesiske.
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1 ud af 100 var europæiske
Onsdag 22. juli 2026 kl: 08:20Af: Jesper Christensen
I årets første halvdel blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 207 batteri-elektriske busser på 7 tons totalvægt og derover. Det var 45 flere end i samme periode sidste år. 2 ud af de 207 blev leveret af en europæisk producent, mens de 205 blev leveret af kinesiske producenter
I samme periode sidste år blev 31 ud af 162 batterielektriske busser levereet af europæiske producenter, mens 131 blev leveret af kinesiske.
I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede batteri-elektriske busser og tilhørende markedsandele i årets første halvdel sammenholdt med samme periode sidste år.
Nyregistrerede batteri-elektriske busser
7 tons totalvægt og opefter
Mærke
Januar - juni 2026
Januar - juni 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
BYD
125
60,39 %
103
63,58 %
Yutong
38
18,36 %
28
17,28 %
Golden Dragon
31
14,98 %
0
-
Zhontong
11
5,31 %
0
-
Mercedes-Benz
2
0,97 %
0
-
Iveco
0
-
2
1,23 %
MAN
0
-
3
1,85 %
Solaris
0
-
26
16,05 %
I alt
207
162
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- 1 ud af 100 var europæiske
- Kontrakt om overhalingsspor ved Kalvebod i København er underskrevet
- Politiet søger fortsat vidner og videoovervågning
- Letbane er kommet et skridt tættere mod på normal drift
- Flere rejsende klager over forsinkede fly
- Bilproducent og taxi-selskab indleder samarbejde
- Togoperatør mangler personale og forlænger periode med færre tog
- Bus væltede i nordvest for Randers
- Tog kørte ind i træstammer
- Tre ud af fire busser er fra en kinesisk producent
- Togoperatør sælger flere billetter med direkte forbindelse
- Passagertallet er vokset med 22 procent - 7 procent vil have mere indenrigsflyvning
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