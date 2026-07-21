Letbane er kommet et skridt tættere mod på normal drift

Tirsdag 21. juli 2026 kl: 12:13

Godkendelsen omfatter den tekniske løsning og den gennemførte risikovurdering, og så snart de sidste formaliteter er på plads, kan de første fem tog sættes i drift igen. Dermed tager Aarhus Letbane et skridt mod normal drift.









- Det er en vigtig milepæl, vi nu har nået, og vi er rigtig glade for at vi langt om længe er kommet hertil, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.









- Det betyder både, at løsningen er godkendt, og at implementeringen af løsningen er gennemprøvet. Dermed kan de næste tog bringes igennem ombygning og godkendelse smidigt og effektivt. Vi fastholder derfor forventningen om, at vi vender tilbage til normal drift efter sommer, siger han videre.









Løsningen betyder, at magnetskinnebremsen på alle 14 Variobahn-letbanetog skal ombygges og efterfølgende godkendes inden, Aarhus Letbane kan vende tilbage til normal drift. De første fem tog er godkendt og sættes i drift, mens de resterende ni tog er under ombygning. Når ombygningen er gennemført, skal togene godkendes af Trafikstyrelsen. Herefter vil Aarhus Letbane være klar til at genoptage normal drift.









Arbejdet er af allerhøjeste prioritet for Aarhus Letbane, og foregår i tæt samarbejde med de involverede samarbejdspartnere og Trafikstyrelsen. Hos Aarhus Letbane peger man på, at alle sikkerhedskrav og godkendelsesprocessor følges, så letbanen kan vende tilbage til normal drift.









- Vi ved, at mange venter på, at vi er tilbage i normal drift - og det ønsker vi også selv. Der er intet, vi hellere vil. Samtidig er det afgørende, at togene lever op til et højt sikkerhedsniveau. Sikkerheden vil altid have førsteprioritet, siger Michael Borre.









I ugerne op til genoptagelsen af normal drift vil der blive gennemført klargøring, blandt andet ved AUH og Lisbjergskolen for at sikre, at alt er på plads til en stabil og pålidelig drift fra første dag.









Selvom godkendelsen er på plads, har den længerevarende proces betydet, at ombygningen af de sidste ni tog skal gennemføres over sommeren, så alle tog klar til drift fra uge 33.









Problemet med magnetbremsen på Aarhus Letbane's Variobahn-tog, der blev klarlagt sidste sommer, betød, at letbanen i Aarhus har kørt med begrænset kapacitet i omkring et år.









Aarhus Letbane har 26 nye letbanetog fordelt på to typer: 14 letbanetog af typen Variobahn og 12 letbanetog af typen Tango.









Typen Variobahn er 32 meter lang og indrettet med relativt flere stå- end siddepladser. Topfarten er på 80 km/t og Variobahn-togene kører især på den indre strækning i Aarhus og på strækningen Odder-Aarhus H-Lisbjerg-Lystrup.









Typen Tango er 39 meter langt, har avanceret luftaffjedring og flere og større sæder og må køre med en topfart på 100 km/t. Dermed kan Tango-togene køre på hele letbanestrækningen mellem Odder og Grenaa via Aarhus.

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