Personbiler bliver også taget for overlæs
Fredag 17. juli 2026 kl: 09:35Af: Jesper Christensen
I forbindelse med en rutinemæssig kontrol torsdag omkring klokken 11 standsede betjente fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, da den kom med færgen fra Tyskland
Bilen fremstod noget tung i det, og ved en vejning på stedet konstaterede betjentene, at bilen havde et overlæs på 980 kg. Bilens fører - en 44-årig kvinde - blev derfor sigtet for at køre med overlæs, og hun betalte en bøde på 2.500 kroner.
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