Personbiler bliver også taget for overlæs

Fredag 17. juli 2026 kl: 09:35

Bilen fremstod noget tung i det, og ved en vejning på stedet konstaterede betjentene, at bilen havde et overlæs på 980 kg. Bilens fører - en 44-årig kvinde - blev derfor sigtet for at køre med overlæs, og hun betalte en bøde på 2.500 kroner.

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