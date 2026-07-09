Trafikselskab indhenter erfaringer til elektrificering af minibusser i flextrafikken

Torsdag 9. juli 2026 kl: 10:15

De borgere, der ikke kan benytte den øvrige kollektive trafik, har mulighed for at bestille kørsel hos Movia's Flextrafik. En stor del af flextrafikkørslen er til og fra undersøgelser og behandling på sygehuse, hvilket stiller særlige krav til de minibusser, som benyttes i flextrafikken, hvor der ofte er brug for lift til kørestole og andre hjælpefunktioner - og det kræver strøm fra bilernes almindelige batterier, der bliver opladet via bilernes dieselmotorer - eller fra el-bilernes store batteripakker.









Omkring 50 procent af alle Movia's flextrafikture udføres i dag med minibusser, der kører på diesel. Forsøget med de fire batteri-elektriske minibusser skal give viden om opladningsmønstre, rækkevidde og daglige driftssikkerhed.









Forsøget skal belyse, hvordan batteri-elektriske minibusser fungerer i den daglige drift. De erfaringer, der indhentes, skal danne grundlag for den bredere omstilling af Flextrafikkens minibusser til el. Movia's målsætning er, at alle nye større flexbiler kører på el fra senest 2030.









- Movia har som mål at sikre en drift, der tager hensyn til de særlige behov, som brugerne af Flextrafik kan have, og som samtidig også lever op til vores målsætninger om at nedbringe CO2-aftryk - netop som vi har gjort med vores store gule busser. Der har indtil nu ikke været minibusser på markedet, der kunne indfri begge dele, så det er vigtigt for os at følge forsøget tæt, siger Per Gellert, der er mobilitetsdirektør i Movia.









Oplades mens borgerne følges til aftale

Forsøget bliver gennemført i samarbejde med Region Sjælland, hvor der som en del af forsøget er blevet sat lynladere op ved sygehusene i Slagelse, Køge og Nykøbing Falster, som en del af forsøget.

Placeringen ved sygehusene giver mulighed for opladning i løbet af dagen, mens flextrafikkøretøjerne holder mellem kørslerne. I mange tilfælde skal chaufførerne i flextrafikkøretøjer hjælpe kunderne ind til en bestemt afdeling eller et venteområde på sygehusene.









Kort om projektet:

Fire batteri-elektriske minibusser med plads til kørestole er i drift i en toårig periode

Tre lynladere på 300 kW ved Slagelse Sygehus, SUH Køge og Nykøbing Falster Sygehus

Lynladerne er forbeholdt flextrafikelbilerne og opstillet af Norlys

Projektet er finansieret af Trafikstyrelsen og Region Sjælland

Cirka 50 procent af Movia's flextrafikture udføres i dag med minibusser

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