Efter en uge med ny EU-told er antallet af lavværdiforsendelser halveret

Torsdag 9. juli 2026 kl: 09:25

De foreløbige tal, som Toldstyrelsen har adgang til, viser, at antallet af lavværdiforsendelser fra lande uden for EU gik fra 400.000 angivelser i uge 26 til 200.000 angivelser i uge 27, som var ugen, hvor de nye toldregler trådte i kraft.









- Det er stadig for tidligt at sige noget om udviklingen generelt, men vi kan se, at der kommer væsentligt færre lavværdiforsendelser ind i Danmark, siden EU's told blev indført. Vi kommer til at følge udviklingen tæt, men uanset mængden af pakker er vores fokus uændret. Vi bliver ved med at kontrollere pakker, siger direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen og tilføjer:









– Pakker af lav værdi, der ankommer fra webshops uden for EU, er et stort problem på tværs af EU-medlemslandene. Den nye EU-told skal blandt andet værne om forbrugerens sikkerhed og gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske virksomheder, der efterlever de krav, som EU bl.a. stiller til varerne. De krav er der netop for at sikre, at varerne ikke er farlige for forbrugerne.









Onsdag 1. juli 2026 trådte EU's told på 3 euro pr. varepost, når varer til en værdi på 150 euro eller derunder købes på webshops uden for EU, i kraft.

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