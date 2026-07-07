Vognmændene skal med i planerne for Danmarks totalberedskab

TRANSPORTORGANISATION:

Tirsdag 7. juli 2026 kl: 17:00

Transportorganisationen ITD mener, at det er en vigtig prioritering, men peger på, at hvis totalberedskabet skal fungere i praksis, skal den civile vejgodstransport tænkes ind i det videre arbejde. Pengene gør det ikke alene, ogd er er ifølge ITD brug for et fast samarbejde med transportbranchen og konkrete nødprocedurer.









- Det er positivt, at regeringen investerer i totalberedskabet, men vi kan poste nok så mange penge i akutpakker. Hvis samarbejdet og kommunikationen mellem myndighederne og erhvervslivet ikke fungerer, når krisen rammer, risikerer det hele alligevel at falde fra hinanden. Vognmændene skal derfor inddrages konkret i planlægningen, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD.









I de foreløbige udmeldinger om akutpakken er transportområdet nævnt som en del af beredskabet. De konkrete transporttiltag handler dog ikke om veje, men om blandt andet droner, luftfart og jernbaner. Derfor efterlyser ITD, at vejgodstransportens rolle bliver afklaret i det videre arbejde.









Samarbejdet skal være på plads før krisen

Transportorganisationen fremhæver, at corona-tiden i 2020-2022 viste, at vareforsyningen kan opretholdes, når myndigheder, brancheorganisationer og udenlandske samarbejdspartnere deler information og afklarer praktiske spørgsmål.









Det er særligt vigtigt i den grænseoverskridende vejgodstransport, hvor forskellige nationale regler og beslutninger hurtigt kan blokere transporterne.









- Vi bør etablere et fast samarbejdsspor mellem myndighederne og vejgodstransporten - også på tværs af grænserne. Der er brug for fælles beredskabsøvelser, klare kontaktveje og nødprocedurer, så virksomhederne ved, hvem de skal kontakte, og hvordan de skal handle, når en krise rammer, siger Stefan K. Schou.









Planerne bør ifølge ITD blandt andet beskrive, hvad der skal ske, hvis Storebæltsbroen lukkes, elnettet bryder sammen, eller GPS-systemet svigter, så vejafgiftsbokse og andre digitale systemer ikke fungerer. Samtidig skal det på forhånd være afklaret, hvordan kritiske transporter får adgang til veje, brændstof, strøm og grænseovergange.

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