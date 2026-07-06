Redningskoncern forlænger rammeaftale med bilproducent

Mandag 6. juli 2026 kl: 13:26

Partnerskabet mellem Falck og MAN Truck & Bus’ Van Division blev etableret i 2019 og omfatter i dag Tyskland, Danmark, Storbritannien og Polen, mens Spanien er tilføjet som det seneste marked. MAN TGE fungerer som basiskøretøj for rednings- og ambulanceenheder, som ombygges af lokale karrosseriopbyggere i de forskellige lande.









- Det vigtigste ved TGE er, at man får meget for pengene. Derudover - og især med de seneste opdateringer - er det tekniske niveau på køretøjerne virkelig godt og understøtter Falcks ambitioner inden for sikkerhed og driftsmæssig holdbarhed, siger Michael Gade, der er Head of Fleet Sourcing & Equipment, Global Procurement hos Falck.









Jan Møllerskov Nielsen, der er Sales Manager FLEET Van hos Semler Truck & Bus A/S, der i foråret overtog MAN Trucks & Bus' danske datterselskab, har været med fra starten og har været en af foregangsmændene for at samarbejdet mellem MAN og Falck Danmark A/S blev etableret.









- I Danmark har vi samarbejdet med Falck i rigtigt mange år. Siden 2019 har vi alene i Danmark leveret over 570 MAN TGE til ambulance- og sygetransport, teknik, hjælpemiddeltransport og interne køretøjer. Hertil skal lægges et større antal MAN-lastbiler, der har indgået i Falcks vejassistance. Så der er ingen tvivl om at vi også i Danmark er rigtigt glade for samarbejdet med Falck Danmark, siger han.





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