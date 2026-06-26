17 millioner pakker er sendt til Danmark fra webshop'er uden for EU

TOLDSTYRELSEN:

Fredag 26. juni 2026 kl: 15:02

En ting er antal toldangivelser og pakker - noget andet er, at pakkerne ofte indeholder flere forskellige vareposter, som for eksempel t-shirt og bukser. Det betød, at 68 millioner vareposter kom ind i landet i 2025 mod 5 millioner i 2024. Samtidig viser opgørelsen, at godt 90 procent af pakkerne, der kommer til Danmark, indeholder kinesiske varer.









Den eksplosive udvikling i tilstrømningen af pakker opleves i hele EU og er blandt andet en del af baggrunden for en ny EU-told på tre euro pr. varepost, der træder i kraft onsdag 1. juli.









- Det seneste år har vi oplevet næsten en femdobling af pakker - fra især Kina - der er strømmet til Danmark. Det er en meget voldsom stigning, som også vores europæiske kolleger oplever. For at bremse udviklingen har EU’s medlemslande skubbet på for at få indført denne tre-euro-told hurtigst muligt for at beskytte forbrugerne mod tvivlsomme produkter, der er købt i webshop'er uden for EU. Men også for at skabe lige konkurrencevilkår for danske og europæiske virksomheder. Det skal vi som myndighed ved grænserne tage seriøst, siger direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen.









Fokus på forbrugerbeskyttelse, miljø og fair konkurrence

Formålet med den nye told er blandt andet at styrke forbrugerbeskyttelsen og sikre mere lige og fair konkurrencevilkår mellem danske og europæiske virksomheder.









Når varer sælges direkte til forbrugere fra lande uden for EU, kan der være risiko for, at produkterne ikke lever op til de samme krav som varer, der sælges på EU’s indre marked.









Varerne kan derfor indeholde skadelige stoffer, have mangelfuld mærkning eller ikke leve op til sikkerhedskrav. Toldstyrelsen havde eksempelvis i 2025 over 2.600 stykker tøj, der ikke levede op til reglerne og var formodede kopier. Ligeledes viste en EU-kontrol af 20.000 stykker legetøj og mindre elektronik, at 84 procent af de testede produkter blev fundet farlige.









- Forbrugerne skal kunne have tillid til, at de varer, de køber, lever op til de krav, der gælder i EU. Vi har i Toldstyrelsen tilbageholdt alt for mange varer, der ikke levede op til EU-reglerne, og som derfor potentielt ville udgøre en sundheds- eller sikkerhedsrisiko, hvis varen var endt i hænderne på forbrugeren, siger Christian Lützen.









For at hjælpe forbrugere med at forstå de nye toldregler har Toldstyrelsen lanceret en ny vejledningsside. På siden kan man finde eksempler og få svar på de mest gængse spørgsmål om den nye told.









Interesserede kan find vejledningssiden her:

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