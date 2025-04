Sandkunstnere brugte ni dage på at skabe to sværvægtere

Tirsdag 8. april 2025 kl: 10:14

Renault Trucks' elektriske tre-akslede trækker, som blev vist frem som Diamond Echo på transportmessen i Herning.

Af: Redaktionen Claus Rieland fra Renault Trucks (tv) sammen med transportminister Thomas Danielsen (V) foran skulpturen af en Berliet T100 fra 1950'erne.Det var slagschef Claus Rieland fra Renault Trucks i Danmark, der havde fået idéen og lavet en papirmodel tilbage i december 2023, men grundlaget for at føre idéen ud i livet - og ud på gulvet i Hal E i Messecenter Herning skulle lige undersøges først. Kunne gulvet i Hal E bære, og hvad med en tilladelse fra kommunen i forhold til messen.







Da grundlaget var i orden, kunne Renault Trucks gå videre med idéen og aftale med fire kunstnere, der er blandt dem, der laver sandskulpturer i Søndervig, samt tre arbejdsfolk - også fra Søndervig - og at gå i gang med at skabe en sandfærdig udgave af en Berliet T100 og en Renault Magnum.

Det tog dem ni dage i alt - først syv personer i syv dage, så de fire kunstnere kunne gøre deres arbejde færdigt i de sidste to dage op til messen.





I alt kom Villys Sand og Grusgrav fra Ringkøbing med 300 ton lerholdigt sand til de to skulpturer og omliggende sandede områder.







Efter messen kom HV-Transport A/S i Herning og fjernede det igen, mens folk fra Messecenter Herning støvsugede og vaskede gulv.







Hos Renault Trucks i Danmark kan de efter messen konstatere, at der var meget stor interesse blandt de besøgende for at lægge vejen ind gennem Hal E. Og folk fra konkurrerende lasbilmærker havde også bemærket den usædvanlige stand med sand, så de ledte deres gæster på vej mod transportmessens Sahara.







Renault Trucks i Danmark kan også notere, at der blev indgået et par aftaler eller flere om levering af nye biler, så succesen kørte hjem.





Da overskriften på standen var "Innovation, teknologi og eventyr - siden 1894" er det også på sin plads at fremhæve det nyeste teknologiske og innovative tiltag fra Renault Trucks - den elektriske tre-akslede trækker, som blev vist frem som Diamond Echo.







Interesserede kan se mere om dekorationen af Diamond Echo nedenfor.







© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.