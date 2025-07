Flere pakker og øget fokus på omkostninger gav resultatforbedring hos postkoncern

Lørdag 19. juli 2025 kl: 00:01

Af: Redaktionen

Lidt fra PostNord's kvartalsrapport:

Nettoomsætningen udgjorde 8.843 millioner svenske kroner (9.709 millioner svenske kroner) - et fald på 8 procent (et fald på 1 procent i april kvartal 2024) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne steg med 11 (et fald på 1procent i april kvartal 2024)

Brevmængderne faldt med 18 procent (11 procent i 2024)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 262 millioner svenske kroner (minus 463 millioner svenske kroner), hvilket svarer til en overskudsgrad på 3,0 procent (-4,8 procent i april kvartal 2024)

Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 291 millioner svenske kroner (205 millioner svenske kroner), hvilket svarer til en justeret overskudsgrad på 3,3 (2,1 procent i april kvartal 2024)





Første halvår 2025

Nettoomsætningen udgjorde 17.848 millioner svenske kroner (19.209 millioner svenske kroner) -et fald på 6 procent (i først kvartal 2024 var der tale om et fald på 3 procent) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne steg med 10 procent (2024 - et fald på 2 procent)

Brevmængderne faldt med 16 procent (2024 - et fald på 11 procent)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 451 millioner svenske kroner (-336 millioner svenske kroner), hvilket svarer til en overskudsgrad på 2,5 procent (2024: 1,4 procent)

Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 566 millioner svenske kroner (359 millioner svenske kroner i 2024), hvilket svarer til en justeret overskudsgrad på 3,2 procent (2024 - 1,9 procent)





- Det er positivt at se, hvordan vores forbedringstiltag giver klare resultater helt i overensstemmelse med planen. Vi har kombineret et fokuseret omkostningsarbejde med fortsatte investeringer i vores kundetilbud - især i pakkeforretningen, hvor markedet fortsat viser attraktiv vækst, siger Annemarie Gardshol, der er koncernchef og administrerende direktør i PostNord.









Ændringer i brevvirksomheden

PostNord Danmark meddelte i første kvartal, at virksomheden indstiller brevvirksomheden fra 2026. I andet kvartal har PostNord påbegyndt arbejdet med at tilpasse organisationen til de nye forudsætninger.









I Sverige tilpasser PostNord løbende sin forretning, hvilket også omfatter prisjusteringer for fortsat at kunne drive en landsdækkende, selvfinansieret og lønsom brevforretning. I begyndelsen af juli fremlagde den svenske regering et forslag til ændringer af postforordningen, som foreslås at træde i kraft i 2026.









PostNord hilser forslaget velkommen og ser det som et vigtigt skridt i retning af at sikre en langsigtet bæredygtig posttjeneste i Sverige. PostNord peger på, at ændringen skaber bedre forudsætninger for at tilpasse aktiviteterne til de reducerede brevmængder, og gør det muligt for PostNord Sverige at fortsætte med at levere brevtjenester af høj kvalitet.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.