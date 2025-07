Flere el-busser kommer ud at køre på Sjælland

Fredag 11. juli 2025 kl: 10:07

Af: Redaktionen

I forhold til udgangen af 2024 er der tale om en fremgang på 36 procentpoint.









Busserne fra udbud A24 bliver sat i drift i både Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt i følgende 21 kommuner:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Køge, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Roskilde, Rudersdal, Slagelse og Vallensbæk.









De nye elbusser betyder ud over mindre støj og højere komfort for chauffører og passagerer, at CO2-udledningen reduceres årligt med 7.400 ton.

