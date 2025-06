Containerterminal ved Øresund har fået endnu en kran

Tirsdag 17. juni 2025 kl: 13:38

Af: Redaktionen

De to STS-kraner er centrale i den nye containerterminal, som forventes at åbne i løbet af efteråret. Terminalen vil øge kapaciteten for godshåndtering og styrke CMP’s position som knudepunkt for international søtransport og forsyningssikkerhed.





CMP peger på, at terminaldriften foregår uden brug af fossile brændstoffer, hvilket er et vigtigt element i CMP's mål om netto-nuludledning af CO2 i 2025.









Fakta om de to nye Ship-to-Shore kranerne i den nye containerterminal i Ydre Nordhavn i København:

Højde (til top): 77,34 meter

Højde (med udligger oppe): 108 meter

Løftehøjde: 42 meter

Afstand mellem kranspor: 24 meter

Vægt: 1.150 ton

Rækkevidde af udligger: 42,5 meter

Rækkevidde bag kran (backreach): 18 meter

Elforsyning: 3 faser, 10 kV

Løftekapacitet: 65/75 ton

Hejsehastighed: 90-180 m/min

Genererer strøm, når containere sænkes

Semi-automatisk operation og fjernstyring

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.