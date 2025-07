Esbjerg får besøg af to store fiskeri-inspktionsskibe

Torsdag 31. juli 2025 kl: 13:15

Af: Redaktionen Fiskerikontrolskibet »Nordsøen« er det største af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens fiskerikontrolskibe.

»Ocean Protector« er et af de tre kontrolskibe, som EFCA (European Fisheries Control Agency) bruger i sit kontrolarbejde og til at understøtte de øvrige europæiske fiskerimyndigheder. »Ocean Protector« er 62 meter langt og sejler under portugisisk flag. »Ocean Protector« er bygget i 2020 og har to søsterskibe, der blev bygget i 2018, ved navn »Ocean Guardian« og »Ocean Sentinel«. EFCA bruger »Ocean Protector« til at understøtte fiskerikontrollen i alle europæiske farvande - lige fra Middelhavet og det Nordlige Atlanterhav til Nordsøen og Østersøen.









»Nordsøen« er det største af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens fiskerikontrolskibe og spydspidsen af den danske fiskerikontrol til søs af fiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. »Nordsøen« kontrollerer redskaber, fangster, logbøger, overvåger forbudsområder, udtager prøver, deltager i redningsaktioner til søs og i internationale kontrolopgaver i Nordatlanten. »Nordsøen« er 64 meter og er bygget af det vestjyske værft Hvide Sande Ship Yard, Steel and Service i 2022.









»Ocean Protector« er i Danmark i anledning af EFCA’s 20 års jubilæum, hvor skib og organisation er på rundtur og besøger alle medlemmerne af organisationen. De lægger for med besøg i Danmark, da Danmark er formand for EU i andet halvår i år.





»Ocean Protector« er et af de tre kontrolskibe, som EFCA (European Fisheries Control Agency) bruger i sit kontrolarbejde og til at understøtte de øvrige europæiske fiskerimyndigheder.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.