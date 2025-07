Containertransportør har skiftet ud på direktørposten

Torsdag 24. juli 2025 kl: 11:06

Af: Redaktionen Anne Katrine Steenbjerge (tv) sammen med Peter Groth. (Foto: Ancotrans)

Anne Kathrine Steenbjerge, der i godt ti år har været administrerende direktør for Ancotrans, vil fremover koncentrere sig om sin rolle som majoritetsejer og bestyrelsesformand for transportvirksomheden.









- Det er et stort øjeblik for mig personligt og for virksomheden. Som leder i femte generation var det afgørende at finde en administrerende direktør, der forstår vores forretning, vores mennesker og vores værdier. Jeg tror virkelig på, at Peter er den rigtige person til at lede Ancotrans ind i fremtiden, og jeg glæder mig til at støtte ham som bestyrelsesformand, lyder det fra Anne Kathrine Steenbjerge.









Peter Groth tiltræder posten som administrerende direktør i Ancotrans med en klar ambition om at styrke virksomhedens position som en af Nordeuropas førende specialister inden for containertransport.









- Jeg er utrolig motiveret for at være en del af en virksomhed, der leder med formål, kultur og seriøs kundeengagement. Jeg ser frem til at fortsætte Anco-rejsen sammen med vores teams, kunder og partnere. Der er altid en vej - og jeg er stolt af at være en del af at finde den, siger Peter Groth.









For at sikre kontinuiteten for både kunder og kolleger vil Peter Groth og Anne Kathrine Steenbjerge frem til september arbejde side om side.









Ancotrans har aktiviteter i Danmark, Sverige, Tyskland og Benelux.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.