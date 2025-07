Emissionsfrie færge har sejlet testsejlads i Marmarahavet før afgang mod Femern Bælt

Tirsdag 22. juli 2025 kl: 12:46

Af: Redaktionen

Den nye færge er blevet testet i et tæt samarbejde med værftet Cemre og under nøje overvågning af Lloyd’s Register. Testene er sket under realistiske forhold - fra blackout-simuleringer til avancerede navigationssystemer og automatiserede sikkerhedstests.









- Med vores nye emissionsfrie færge tager vi endnu et stort skridt i retning af en grønnere fremtid for færgetransport. Vi kombinerer bæredygtig teknologi med høj kapacitet og effektiv drift til glæde for både miljøet og vores kunder, siger Rasmus Nielsen, der er VP, Fleet and Administration hos Scandlines.









Opladning på få minutter

Når færgen ankommer til Femern Bælt senere i 2025, bliver det med mulighed for opladning på 17 minutter i Rødbyhavn. Her har Scandlines’ investeret i et kraftigt 50 kV/25 MW-strømkabel og en ny transformerstation. Et intelligent ladetårn sørger for, at færgen automatisk tilkobles, uanset vandstand og bevægelser, på under 15 sekunder.









I Puttgarden er der etableret et komplet ladesystem, så færgen fra slutningen af 2025 kan lade på 12 minutter og sejle emissionsfrit begge veje med en overfartstid på 45 minutter.









Den nye færge er udover ladestik og batterisystem også udstyret med tre dieselgeneratorer, der kan levere strøm til batterier og dermed sikre fleksibilitet og driftssikkerhed - eksempelvis under sejladsen fra Tyrkiet til Danmark.









Den officielle navngivning og indsættelse af den nye batteri-elektriske færge finder sted ved ankomsten til Femern Bælt senere i 2025.









Data for emissionsfri Scandlines-fragtfærge til ruten Rødby-Puttgarden:

Længde: 147,4 meter Bredde: 25,4 meter

Design dybgang: 5,30 meter

Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)

Maksimalt antal passagerer: 140

Servicefart: 16/10 knob

Overfartstid: 45 minutter (fra efteråret 2025)

Batterisystem: 10 MWh

Opladning i havn: 12 minutter (fra efteråret 2025)

Direkte emissioner under overfarten: nul

Projektinvestering: 80 millioner euro - cirka 596 millioner kroner

