Signalsystem på Fyn får støtte fra EU

Fredag 4. juli 2025 kl: 11:36

Af: Redaktionen

Støtten kommer fra den årlige udmøntning af midler fra EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter anlæg af infrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet, TEN-T, som skal styrke det indre marked ved blandt andet at fjerne flaskehalse og fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.









De støttemidler, der i år tilgår Danmark, skal bruges i forbindelse med baneprojekter på Fyn og Storebæltsbroen, hvor det nye signalsystem skal udrulles - det såkaldte ERTMS-system. Det er besluttet i EU, at alle EU-lande skal bruges det samme system. Danmark, hvor Banedanmark i gang med at udrulle det nye system, bliver det første land i EU (muligvis i verden) med fuldt digital styring af togdriften uden analoge lyssignaler.









Med det nye signalsystem vil togene over Fyn kunne køre op til 200 km/t, hvilket vil forbedre både den internationale og den nationale togtrafik. Et af EU’s argumenter for at støtte ERTMS på den danske jernbane er, at det også fremmer godstransporten, hvor Danmark er bindeleddet mellem Norden og resten af Europa via den såkaldte ScanMed-korridor.









De 175,9 millioner kroner - 23,6 millioner euro - til udrulningen af signalsystemet går til Banedanmark og Sund & Bælt.









EU-Kommissionen yder støtte til følgende projekter:





ERTMS trackside deployment Korsør-Middelfart

Støttemodtager: Banedanmark og Sund & Bælt

Bevilling: 175,9 millioner kroner





Digital Capacity Management Implementation 2025-2029

Støttemodtager: Banedanmark (projektet er en del af et større konsortium med blandt andet infrastrukturforvaltere fra en række europæiske lande).

Bevilling: 9,6 millioner kroner





VERKKO

Støttemodtager: Vejdirektoratet (med en række private og offentlige deltagere fra flere europæiske lande)

Bevilling: 3,5 millioner kroner





Traffic Information Services upGRADe Europe (TISGRADE)

Støttemodtager: Vejdirektoratet (i et konsortium med en række europæiske vejmyndigheder)

Bevilling: 1,5 millioner kroner





CP1 Deployment – Synchronised Modernisation of ATM (Part 3): CLEAN ATM 3 (Air Traffic Management)

Støttemodtager: Naviair og Sunclass A/S (I et større internationalt konsortium ledet af SESAR Deployment Manageren)

Bevilling: 0,3 millioner kroner









her: Interesserede kan læse mere om støtten til forskellige projekter fra EU









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.