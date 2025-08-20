Kokain var gemt bag inspektionsluge og i containerkonstruktion

Onsdag 20. august 2025 kl: 08:41

I den ene container blev der fundet 40 kg kokain gemt i inspektionslugerne. Containeren var lastet med cigarer og tobak og kom fra Den Dominikanske Republik. De øvrige 52 kilo blev fundet i en container med bananer fra Ecuador. Kokainen var gemt i sidebjælkerne i konstruktionen, hvilket det hollandske toldvæsen har set flere gange tidligere.









Begge containere var bestemt til modtagere i Antwerpen. Den ene container skulle fragtes med skib til Antwerpen i Belgien, mens den anden skulle transporteres på en lastbil.









Ifølge Openbaar Ministerie - den hollandske anklagemyndighed - er slags forsendelser med narkotika velegnede til såkaldte udhentere - personer, der på vegne af kriminelle henter narkotika ud af containere.









Det belgiske politi har i løbet af årets første seks måneder anholdt 166 mistænkte udhentere.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.