Onsdag 20. august 2025 kl: 08:41Af: Redaktionen
Toldvæsenet - Douane - i Holland beslaglagde tirsdag 8. juli 92 kg kokain under en kontrol i havnen i Rotterdam. De 92 kg kokain blev fundet i to containere, som begge stod på det samme skib. Kokainen skønnes ti at have en engrosværdi på over 2 millioner euro - cirka 15 millioner kroner
I den ene container blev der fundet 40 kg kokain gemt i inspektionslugerne. Containeren var lastet med cigarer og tobak og kom fra Den Dominikanske Republik. De øvrige 52 kilo blev fundet i en container med bananer fra Ecuador. Kokainen var gemt i sidebjælkerne i konstruktionen, hvilket det hollandske toldvæsen har set flere gange tidligere.
Begge containere var bestemt til modtagere i Antwerpen. Den ene container skulle fragtes med skib til Antwerpen i Belgien, mens den anden skulle transporteres på en lastbil.
Ifølge Openbaar Ministerie - den hollandske anklagemyndighed - er slags forsendelser med narkotika velegnede til såkaldte udhentere - personer, der på vegne af kriminelle henter narkotika ud af containere.
Det belgiske politi har i løbet af årets første seks måneder anholdt 166 mistænkte udhentere.
- Kokain var gemt bag inspektionsluge og i containerkonstruktion
