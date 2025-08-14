LUFTHAVNSEJERSKAB:
Københavns Lufthavne A/S oplyser, at Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, kan overdrage sin kontrollerende andel i Københavns Lufthavne A/S til den danske stat, hvilket betyder, at overdragelsen kan gennemføres
Pensionskasse kan overdrage sine aktier til Den Danske Stat
Torsdag 14. august 2025 kl: 11:56Af: Redaktionen
Københavns Lufthavne A/S oplyser, at Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, kan overdrage sin kontrollerende andel i Københavns Lufthavne A/S til den danske stat, hvilket betyder, at overdragelsen kan gennemføres
ATP forventer, at Den Danske Stat vil fremsætte et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer i Københavns Lufthavne A/S i løbet af oktober i år.
Tilbudsprisen i det pligtmæssige tilbud, der bliver afgivet i henhold til reglerne i kapitalmarkedslovens kapitel 8, vil fremgå af det tilbudsdokument, som Den Danske Stat vil offentliggøre i forbindelse med tilbuddet.
Københavns Lufthavne A/S afventer nu tilbuddet til selskabets aktionærer. Selskabets bestyrelse vil efter fremsættelsen af tilbuddet fremkomme med sin redegørelse for tilbuddet i overensstemmelse med gældende regler.
