Pensionskasse kan overdrage sine aktier til Den Danske Stat

LUFTHAVNSEJERSKAB:

Torsdag 14. august 2025 kl: 11:56

ATP forventer, at Den Danske Stat vil fremsætte et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer i Københavns Lufthavne A/S i løbet af oktober i år.









Tilbudsprisen i det pligtmæssige tilbud, der bliver afgivet i henhold til reglerne i kapitalmarkedslovens kapitel 8, vil fremgå af det tilbudsdokument, som Den Danske Stat vil offentliggøre i forbindelse med tilbuddet.









Københavns Lufthavne A/S afventer nu tilbuddet til selskabets aktionærer. Selskabets bestyrelse vil efter fremsættelsen af tilbuddet fremkomme med sin redegørelse for tilbuddet i overensstemmelse med gældende regler.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.