Fredag 21. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Blyfri 95 (E10)
14,89 kr.
Oktan 100 (E5)
17,09 kr.
Diesel
14,69 kr.
Fyringsolie Basis
16,87 kr.
Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Truckdiesel
7.613,00 kr.
11.832,00 kr.
14.790,00 kr.
HVO Biodiesel
17.417,00 kr.
19.877,00 kr.
24.846,25 kr.
Transport Biogas
11.433,80 kr.
15.960,00 kr.
19.950,00 kr.
AdBlue
7.062,00 kr.
7.062,00 kr.
8.827,50 kr.
Afgifter pr. 1000 l/kg
Energi/stat
CO2
NOx afgift
Landbrugsdiesel Plus Farvet
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Transportdiesel
2.101,00 kr.
2.107,00 kr.
11,00 kr.
HVO Biodiesel
2.460,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
GTL Off Road Diesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
GTL Transportdiesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Fyringsolie Plus Farvet
1.241,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Blyfri 95 (E10)
3.457,00 kr.
1.842,00 kr.
10,00 kr.
Oktan 100 (E5)
3.520,00 kr.
1.945,00 kr.
10,00 kr.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Bus- og lastbilproducent kører ind i Danmark med finansieringsløsniger
- Fredag 21. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Energiselskab investerer over en halv milliard i nye motorvejsstationer og butikker
- 13,8 millioner kroner skal få flere el-busser ud på de midtjyske veje
- Motorvejsløsning mellem Næstved og Rønnede får tilført 70 millioner kroner
- Canada og Danmark bliver forbundet med ny direkte flyforbindelse
- Ny aftale skal udnytte den europæiske jernbaneinfrastruktur bedre
- I Randers kommune kan man køre gratis med natbusser op til jul
- Togoperatør har kørt med flere passager og fået større overskud
- Færgerute over Øresund sætter tredie elektriske færge i drift
- To drenge skubbede buschauffør
- Tre leverandører kan give tilbud på batteritog
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!