Elektriske lastbiler fra Holland får Truck of the Year-prisen

Torsdag 20. november 2025 kl: 13:48

Af: Redaktionen (Illustration: DAF Trucks)

Ifølge reglerne for "International Truck of the Year" (IToY) bliver titlen årligt tildelt det nyintroducerede køretøj, der i løbet af de forgangne 12 måneder har bidraget mest til effektiviseringen af vejtransport. I vurderingen indgår en række kriterier, herunder teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, energieffektivitet, miljørigtige løsninger og de samlede ejeromkostninger.





Juryen, der består af 23 fagjournalister fra Europa, fremhævede DAF XD og XF Electric lastbilserierne for deres exceptionelle energieffektivitet, den raffinerede og samtidig kraftige drivlinje og den avancerede tekniske opbygning. Derudover blev de prisvindende køretøjer anerkendt for deres lange rækkevidde, fordelagtige LFP-batteriteknologi og overlegne chaufførkomfort.









- Under de omfattende testkørsler roste jurymedlemmerne XD og XF Electric for de perfekte drivlinjer og de næsten umærkelige gearskift. Det modulære lastbildesign, der giver en lang række valgmuligheder i forhold til batterier og akselkonfigurationer, tilbyder operatørerne en helt exceptionel fleksibilitet, fremhævede Florian Engel, der er juryformand for "International Truck of the Year".









- Med den nye XD og XF Electric demonstrerer DAF Trucks, at kombinationen af en central elektrisk motor og en traditionel bagaksel kan være mindst lige så energieffektiv som en drivlinje med en e-aksel. Derudover giver denne DAF-konfiguration den perfekte vægtfordeling, hvilket muliggør at stort set alle eksempler på brug kan dækkes via en enkelt teknisk platform, fremhævede han videre.









Rækkevidde på over 500 kilometer

XD og XF Electric lastbilerne bliver drevet af Paccar's EX-D1 og EX-D2 e-motorer, der leverer effekter fra 170 kW (230 hk) til 350 kW (480 hk). Med modulopbyggede batteripakker på 210 til 525 kWh tilbyder 4x2 og 6x2 trækkerne og forvognene nulemissionsrækkevidder på over 500 kilometer på en enkelt opladning - og over 1.000 kilometer om dagen med optimal opladningsplanlægning.









DAF’s XD og XF Electric lastbiler er designede til både bykørsel, regional distribution og langdistancetransport.





