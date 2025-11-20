Vognmand fra Herfølge har taget ny tip-trailer til 83 kubikmeter skrot i brug
Torsdag 20. november 2025 kl: 12:42Af: Redaktionen
Lars E. Nielsen ApS, der har hjemsted i Herfølge på det sydøstlige Sjælland, har haft en trækker i Hedensted for at hente en ny fire-akslet Kel-Bergs tip-trailer bygget til transport af skrot. Den nye tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter i kassens er er opbygget i stå og forsynet med en sidevejspresenning på en kraftig ramme
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer til skrot:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- To-delte bagdøre i 450 Hardox-stål
- Sider i 450 Hardox-stålprofiler
- Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet
- Fjernbetjening til sidevejspresenningen
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest
- Kost- og skovlebeslag
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Elektriske lastbiler fra Holland får Truck of the Year-prisen
- Energiselskab investerer over en halv milliard i nye motorvejsstationer og butikker
- Røde postkasser er ved at forsvinde - nye dukker op i pakkebutikker
- Vognmand fra Herfølge har taget ny tip-trailer til 83 kubikmeter skrot i brug
- To mænd blev fanget af politihund under indbrud i et lager
- Puljemidler går til 920 el-lastbiler
- Motorvejsløsning mellem Næstved og Rønnede får tilført 70 millioner kroner
- Påvirket chauffør gled af vejen med sin lastbil
- Pakken kan styrke transporten i fredstid
- Svensk-dansk postkoncern forlænger "ændret leveringssted"
- Producent af malkeudstyr holder styr på kompleks logistik med hjælp fra logistik-rådgiver
- Kvindelig EU-Politiker fremhæver 19. november som mændenes internationale kampdag
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!