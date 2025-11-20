Klik venligst



Vognmand fra Herfølge har taget ny tip-trailer til 83 kubikmeter skrot i brug

Torsdag 20. november 2025 kl: 12:42
Af: Redaktionen

Lars E. Nielsen ApS, der har hjemsted i Herfølge på det sydøstlige Sjælland, har haft en trækker i Hedensted for at hente en ny fire-akslet Kel-Bergs tip-trailer bygget til transport af skrot. Den nye tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter i kassens er er opbygget i stå og forsynet med en sidevejspresenning på en kraftig ramme

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer til skrot:
 
Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • To-delte bagdøre i 450 Hardox-stål
  • Sider i 450 Hardox-stålprofiler
  • Bunden er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet
  • Fjernbetjening til sidevejspresenningen
  • Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest
  • Kost- og skovlebeslag



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

