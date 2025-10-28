Klik venligst



Østjysk storhavn har sat ny conntainerrekord

Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 10:20
Af: Redaktionen

Aarhus Havn kan efter årets første ni måneder konstatere, at havnens terminaler har håndteret 27 procent flere containere end i samme periode sidste år. I årets tredie kvartal nåede containeromsætningen op på 262.301 teu, hvilket var det hidtil bedste containerkvartal hos Aarhus Havn, hvor den første containerterminal åbnede i 1970

De 262.301 teu (antallet af containere opgjort i 20-fods container-enheder), som blev håndteret i løbet af juli, august og september var 51 procent flere end i samme periode sidste år.


- Jeg glæder mig naturligvis over den historiske stigning i containertrafikken. Det er et resultat af, at vores i forvejen stærke rutenet løbende er blevet udvidet med nye ruter og skibe, den geopolitiske situation sender flere containere til Aarhus, og at vi i stadigt stigende grad oplever, at Aarhus er et vigtigt knudepunkt for transitcontainere i Europa, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør hos Aarhus Havn.


- De mange flere containere, som sendes over kajen i øjeblikket, kommer i en periode, hvor vi traditionelt oplever travlhed op til jul og nytår. Det lægger et stort pres på os, på terminaloperatøren og ikke mindst de mange involverede mennesker. Vi gør alt, hvad vi kan for fortsat at levere en konkurrencedygtig drift og høj effektivitet, så vi sammen sikrer forsyningen til danskerne og erhvervslivet, siger han videre.


Væksten i containeromsætningen sætter sig også i den samlede godsomsætning. I tredje kvartal blev der i alt håndteret 3.174.230 ton gods. Sammenlignet med tredje kvartal i 2024 var det en vækst på 25 procent.


Containeromsætning i årets første tre kvartaler

TEU - 20-fods containere

2024 (afrundet)

2025 (afrundet)

Januar

44.040 TEU

53.450 TEU

Februar

56.980 TEU

56.420 TEU

Marts

55.470 TEU

61.050 TEU

April

49.410 TEU

56.750 TEU

Maj

53.310 TEU

69.580 TEU

Juni

53.500 TEU

57.590 TEU

Juli

59.730 TEU

86.830 TEU

August

57.280 TEU

82.100 TEU

September

56.650 TEU

93.420 TEU

I alt

486.370 TEU

617.190 TEU


Samlet godsomsætning i årets første tre kvartaler

Godsomsætning i ton

2024 (afrundet)

2025 (afrundet)

Januar

739.520 ton

788.690 ton

Februar

791.360 ton

810.740 ton

Marts

855.050 ton

780.570 ton

April

694.740 ton

871.590 ton

Maj

877.120 ton

899.110 ton

Juni

827.500 ton

881.320 ton

Juli

859.400 ton

1.040.660 ton

August

789.130 ton

1.049.770 ton

September

890.740 ton

1.083.800 ton

I alt

7.324.560 ton

8.206.250 ton




