Østjysk storhavn har sat ny conntainerrekord

Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 10:20

De 262.301 teu (antallet af containere opgjort i 20-fods container-enheder), som blev håndteret i løbet af juli, august og september var 51 procent flere end i samme periode sidste år.









- Jeg glæder mig naturligvis over den historiske stigning i containertrafikken. Det er et resultat af, at vores i forvejen stærke rutenet løbende er blevet udvidet med nye ruter og skibe, den geopolitiske situation sender flere containere til Aarhus, og at vi i stadigt stigende grad oplever, at Aarhus er et vigtigt knudepunkt for transitcontainere i Europa, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør hos Aarhus Havn.









- De mange flere containere, som sendes over kajen i øjeblikket, kommer i en periode, hvor vi traditionelt oplever travlhed op til jul og nytår. Det lægger et stort pres på os, på terminaloperatøren og ikke mindst de mange involverede mennesker. Vi gør alt, hvad vi kan for fortsat at levere en konkurrencedygtig drift og høj effektivitet, så vi sammen sikrer forsyningen til danskerne og erhvervslivet, siger han videre.









Væksten i containeromsætningen sætter sig også i den samlede godsomsætning. I tredje kvartal blev der i alt håndteret 3.174.230 ton gods. Sammenlignet med tredje kvartal i 2024 var det en vækst på 25 procent.









Containeromsætning i årets første tre kvartaler TEU - 20-fods containere 2024 (afrundet) 2025 (afrundet) Januar 44.040 TEU 53.450 TEU Februar 56.980 TEU 56.420 TEU Marts 55.470 TEU 61.050 TEU April 49.410 TEU 56.750 TEU Maj 53.310 TEU 69.580 TEU Juni 53.500 TEU 57.590 TEU Juli 59.730 TEU 86.830 TEU August 57.280 TEU 82.100 TEU September 56.650 TEU 93.420 TEU I alt 486.370 TEU 617.190 TEU



Samlet godsomsætning i årets første tre kvartaler Godsomsætning i ton 2024 (afrundet) 2025 (afrundet) Januar 739.520 ton 788.690 ton Februar 791.360 ton 810.740 ton Marts 855.050 ton 780.570 ton April 694.740 ton 871.590 ton Maj 877.120 ton 899.110 ton Juni 827.500 ton 881.320 ton Juli 859.400 ton 1.040.660 ton August 789.130 ton 1.049.770 ton September 890.740 ton 1.083.800 ton I alt 7.324.560 ton 8.206.250 ton

