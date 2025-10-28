Østjysk storhavn har sat ny conntainerrekord
Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 10:20Af: Redaktionen
Aarhus Havn kan efter årets første ni måneder konstatere, at havnens terminaler har håndteret 27 procent flere containere end i samme periode sidste år. I årets tredie kvartal nåede containeromsætningen op på 262.301 teu, hvilket var det hidtil bedste containerkvartal hos Aarhus Havn, hvor den første containerterminal åbnede i 1970
De 262.301 teu (antallet af containere opgjort i 20-fods container-enheder), som blev håndteret i løbet af juli, august og september var 51 procent flere end i samme periode sidste år.
- Jeg glæder mig naturligvis over den historiske stigning i containertrafikken. Det er et resultat af, at vores i forvejen stærke rutenet løbende er blevet udvidet med nye ruter og skibe, den geopolitiske situation sender flere containere til Aarhus, og at vi i stadigt stigende grad oplever, at Aarhus er et vigtigt knudepunkt for transitcontainere i Europa, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør hos Aarhus Havn.
- De mange flere containere, som sendes over kajen i øjeblikket, kommer i en periode, hvor vi traditionelt oplever travlhed op til jul og nytår. Det lægger et stort pres på os, på terminaloperatøren og ikke mindst de mange involverede mennesker. Vi gør alt, hvad vi kan for fortsat at levere en konkurrencedygtig drift og høj effektivitet, så vi sammen sikrer forsyningen til danskerne og erhvervslivet, siger han videre.
Væksten i containeromsætningen sætter sig også i den samlede godsomsætning. I tredje kvartal blev der i alt håndteret 3.174.230 ton gods. Sammenlignet med tredje kvartal i 2024 var det en vækst på 25 procent.
Containeromsætning i årets første tre kvartaler
TEU - 20-fods containere
2024 (afrundet)
2025 (afrundet)
Januar
44.040 TEU
53.450 TEU
Februar
56.980 TEU
56.420 TEU
Marts
55.470 TEU
61.050 TEU
April
49.410 TEU
56.750 TEU
Maj
53.310 TEU
69.580 TEU
Juni
53.500 TEU
57.590 TEU
Juli
59.730 TEU
86.830 TEU
August
57.280 TEU
82.100 TEU
September
56.650 TEU
93.420 TEU
I alt
486.370 TEU
617.190 TEU
Samlet godsomsætning i årets første tre kvartaler
Godsomsætning i ton
2024 (afrundet)
2025 (afrundet)
Januar
739.520 ton
788.690 ton
Februar
791.360 ton
810.740 ton
Marts
855.050 ton
780.570 ton
April
694.740 ton
871.590 ton
Maj
877.120 ton
899.110 ton
Juni
827.500 ton
881.320 ton
Juli
859.400 ton
1.040.660 ton
August
789.130 ton
1.049.770 ton
September
890.740 ton
1.083.800 ton
I alt
7.324.560 ton
8.206.250 ton
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
