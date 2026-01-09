Flextrafik bliver enklere fra midt i næste uge

9. januar 2026

Hidtil har de enkelte kommuner i FynBus' område haft forskellige regler, priser og åbningstider. Men fra 15. januar bliver en ny fælles ordning kørt ud på hele Fyn og på Langeland - og i Odense Kommune.









Dermed skal man ikke længere holde styr på Flextur, Plustur og Telerute - det hele vil hedde Flextur.









Lidt om det nyt setup:

Mere spontant - bestillingstiden bliver sat ned, så man kan bestille frem til 1 time før, man vil af sted

Åbent hele dagen - Flextur kører over hele Fyn og Langeland fra 6 - 24 alle ugens dage

Rejs flere - en man flere, der rejser sammen, betaler rejsende ud over den første rejsende halv pris

Nem bestilling - hvis man søger hele sin rejse i Rejseplanen, kan man se ens muligheder og hvad det koster - og bestille den tur, man ønsker. Man kan også bestille ved at ringe til FynBus - men ligesom i dag er det kun i Rejseplanen, men kan bestille de Flexture, som indgår som en del af en samlet rejse og er tilpasset skift til/fra bus eller tog





Flextur er en del af den kollektive trafik, så FynBus anbefaler, at man søger hele sin rejse fra A til B på Rejseplanen.









Hvis der kører en bus eller et tog på en del af rejsen, vil Rejseplanen typisk foreslå, at man kan benytte Flextur til eller fra et stoppested eller en station, hvor man kan skifte - eksempelvis hvis man bor langt fra et busstoppested. Det fungerer ligesom Plustur i dag.









Hvis man for eksempel bor nogle kilometer fra et stoppested, hvor der kører en regionalbus mod Odense, kan man søge hele rejsen fra ens hoveddør til Odense Banegård. Så kan man få mulighed for at bestille en Flextur, der sætter en af ved busstoppestedet 10 minutter før bussen kører.









De steder, hvor man kan skifte mellem Flextur og bus eller tog, kalder FynBus flexpunkter. I den kommende tid vil de blive markeret med et særligt skilt, så de er lettere at finde.









Prisen:





Mellem dør og flexpunkt:

Flextur er billigst, hvis du bestiller en tur som en del af en samlet bus- eller togrejse i Rejseplanen. Hvis du har et pendlerkort (inkl. Pensionistkort Fyn Rundt) eller Ungdomskort, der er gyldigt til den strækning du rejser, skal du ikke betale for Flextur-delen af den samlede rejse. Det gælder også, hvis du har togbillet til bus eller tog-delen af rejsen. Igen ligesom Plustur fungerer i dag.





Dør til dør:

Du kan benytte Flextur fra dør til dør, men det vil typisk være en dyrere mulighed end at bruge Flextur i kombination med bus og tog.





Priser for Flextur:





Type af Flextur

Minimumsbetaling, 7 km. inkluderet

Pris pr. km. ud over de inkluderede 7 km.





Dør-til-dør

56 kr.

8 kr.





Dør-til/fra-flexpunkt med forbindelse til bus/tog

28 kr.

4 kr.





Dør-til/fra-flexpunkt med gyldig billet/kort

0 kr.

0 kr.





Dør til dør i byzone i Odense

231 kr.

33 kr.









Sådan fungerer det i Odense:





Da Odense har både by- og regionalbus og letbane, der kører hyppigt, bliver der indført en byzone i Odense. Byzonen dækker de områder af Odense, hvor der er under 400 meter til et stoppested eller en station.





Hvis man kører Flextur fra dør-til-dør i byzonen, vil man betale en pris, der ligner prisen for en taxitur. Det gælder også, hvis ens rejse starter eller slutter i byzonen.





Man kan dog køre med Flextur til eller fra et flexpunkt i byzonen til den normale takst på 4 kr./km, hvis ens Flextur er en del af en samlet rejse med bus eller tog.





De fleste af de nuværende Teletaxi-ordninger i Odense fortsætter som i dag - med samme vilkår og priser.





En undtagelse er Teletaxiordningen mellem Lumby og OBC. Odense Kommune har besluttet, at denne ordning lukker 15. januar, da Lumby har fået nye tilgængelige busstoppesteder. Fra 15. januar kan du i stedet benytte Flextur. Fra Lumby vil man typisk kunne køre til et flexpunkt i Anderup, hvor man kan skifte til rute 200A eller 65.





FynBus oplyser, at der ikke bliver ændret på den måde, handicapkørsel fungerer på. Men FynBus sætter også her bestillingsfristen ned til 1 time. Hvis man bestiller handicapkørsel online får man fra 15. januar 20 procent rabat. Desuden får medrejsende 50 procent rabat.





