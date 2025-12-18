Fjordhavn konstaterer fremgang

Torsdag 18. december 2025 kl: 11:45

Hos Kolding havn fremhæver man, at det er alle de mest betydende godstyper, der er gået frem sammenlignet med sidste år, hvor godsomsætningen samlet endte på 1.288.499 ton, hvilket var lidt over 2020, hvor godsmængderne lå på 1.283.747. I årene 2012, 2022 og 2023 var tallene henholdsvis 1.184.303, 1.268.492 og 984.076 ton.









Det er blandt andet gods som biomasse/biobrændsel, foderstoffer, sten/skærver, kunstgødning, korn og cement, der er vokset i antal ton i løbet af i år.









