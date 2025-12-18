Fjordhavn konstaterer fremgang
Torsdag 18. december 2025 kl: 11:45Af: Redaktionen
Godsmængderne ind og ud af Kolding Havn er steget for 10 ud af de 14 godstyper, som man normalt sammenligner på havnen i Kolding
Hos Kolding havn fremhæver man, at det er alle de mest betydende godstyper, der er gået frem sammenlignet med sidste år, hvor godsomsætningen samlet endte på 1.288.499 ton, hvilket var lidt over 2020, hvor godsmængderne lå på 1.283.747. I årene 2012, 2022 og 2023 var tallene henholdsvis 1.184.303, 1.268.492 og 984.076 ton.
Det er blandt andet gods som biomasse/biobrændsel, foderstoffer, sten/skærver, kunstgødning, korn og cement, der er vokset i antal ton i løbet af i år.
