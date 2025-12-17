Billetapp'er kører snart ud på deres sidste tur

Onsdag 17. december 2025 kl: 11:04

Trafikselskabet Midttrafik lukker sin billet-app ned tirsdag 31. marts 2026, hvorefter app'en bliver lukket helt ned og salget af enkeltbilletter og andre billettyper overgår til de to landsdækkende app'er - Rejsekort-app'en og Rejsebillet-app'en.





Rejsekort-appen, hvor kunden checker ind/ud med et swipe på telefonen. Rejsen er billigere end enkeltbilletter, og man har som rejsende mulighed for rabat midt på dagen, om aftenen og i weekender

Rejsebillet-appen, hvor man som rejsende køber sin enkeltbillet og specialbilletter på samme måde som i eksempelvis Midttrafik app og til samme pris





Midttrafik oplyser, at salgstallene viser, at mange rejsende har skiftet salgskanal, når det gælder enkeltbilletter. Siden august sidste år er antallet af enkeltbilletter købt i Midttrafik app faldet med 56 procent og lå i november på 181.188 billetter.









Hos Midttrafik peger man på, at skiftet til de nye salgskanaler ikke gør det dyrere at rejse med den kollektive transport ved køb af enkeltbilletter, men billetternes gyldighed bliver med de landsdækkende app'er ændret i Aarhus.









Aarhus får landsdækkende regler for tidsgyldighed

Historisk har tidsgyldigheden på en enkeltbillet for to zoner i Aarhus Kommune været to timer og femten minutter, mens den i resten af landet har været en time.









Forskellen skyldes blandt andet, at gyldigheden bliver udregnet efter forskellige principper. I Aarhus skal man som rejsende være steget af bus eller letbane inden gyldigheden udløber - altså to timer og femten minutter. I resten af Danmark skal man være steget på bussen inden, den en-times gyldighed udløber og kan rejse på billetten til man er fremme.









I langt de fleste tilfælde betyder tidsgyldigheden ikke det store for kunderne medmindre, de rejser frem og tilbage på den samme billet. Her skal kunderne i Aarhus fremover regne efter den landsdækkende model, når de køber enkeltbillet i Rejsebillet-app eller rejser med Rejsekort-appen.









Når Midttrafik app lukker tirsdag 31. marts 2026, lukker salget af enkeltbilletter i Midttrafik webshop og betaling med MobilePay hos chaufføren også.









Kunderne kan fortsat betale med MobilePay i både Rejsebillet-appen og Rejsekort-appen.









Det vil fortsat være muligt at købe Midttrafik's dagsbilletter og specialbilletter som eksempelvis Djursbilletten i Midttrafik webshop og i Rejsebillet-appen.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.