- Tysk pakkedistributør kører med el-lastbiler efter en kilometermodel

Mandag 15. december 2025 kl: 12:30

Af: Jesper Christensen De nye lastbiler bliver stationeret på pakkecentret i Dorsten og vil blive brugt til transport af pakker til andre pakkecentre i landet. (Foto: DHL)

De seks lastbiler er en del af en bestilling på oprindeligt 30 el-lastbiler, som nu er øget til 42, og som DHL bruger i en ”Transport as a service-model”, hvor DHL bliver afregnet efter, hvor mange kilometer, bilerne kører.









Ud over de seks, der får udgangspunkt hos DHL i Dorsten og skal transporterer pakker mellem DHL-terminaler, bliver to andre batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 stationeret hos DHL i Hamburg.









En følge af en aftale fra i sommer

I juni i år bekendtgjorde DHL, Hylane og Daimler Truck et partnerskab på en transport- og logistic-messe i München om 30 el-lastbiler, der skulle kører for DHL efter en transport as a service-model. Aftalen er efterfølgende blevet udvidet ti at omfatte 42 køretøjer.









Om Mercedes-Benz eActros 600:

Mercedes-Benz eActros 600 er den største blandt Mercedes-Benz Trucks’ batteridrevne lastbiler og retter sig mod transport over længere afstande, som står for to tredjedele af alle CO2-udledninger fra tung vejgodstransport i Europa

Mercedes-Benz eActros 600 blev lanceret i december 2024 og kører i dag i daglig drift i over 15 europæiske lande

Bilens batteri-kapacitet er på godt 600 kWh batterikapacitet og giver en rækkevidde på omkring 500 kilometer. Ved opladning under lovpligtige pauser er det muligt at køre over 1.000 kilometer om dagen

Mercedes-Benz' eActros 600 er udstyret med batterier baseret på litium-jernfosfat-celleteknologi (LFP) og har en nyudviklet elektrisk drivaksel

Lastbilen er blevet kåret til "International Truck of the Year 2025"





Lidt om DHL's COs-reducerede lastbilflåde:

DHL har en stor CO2-reduceret lastbilflåde i Tyskland. Ud over de ovenfor nævnte 42 el-lastbiler har DHL 17 el-lastbiler og 450 CNG-lastbiler i transport samt 35.000 eleltriske varebiler til sidste-mile-udbringning

DHL råder over energi-infrastruktur med ti CNG-tankstationer og over 40.000 ladestander

DHL er begyndt at anlægge egne ladepladser ti elektriske lastbiler

DHL har et mål om at reducere alle drivhusgasemissioner til netto nul frem mod 2050

Inden 2030 skal andelen af køretøjer med alternative drivmidler på transportområdet - eksempelvis gas og el - øges til 30 procent









Personerne på billedet øverst er fra venstre: Annette Horoba (afdelingsleder for transport), Frank Blümer (filialleder Post & Paket Dorsten) sammen med direktør Dr. Sara Schiffer direktør og direktør Maximilian Draxler - begge fra Hylane.





