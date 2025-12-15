Tysk pakkedistributør kører med el-lastbiler efter en kilometermodel
Mandag 15. december 2025 kl: 12:30Af: Jesper Christensen
De nye lastbiler bliver stationeret på pakkecentret i Dorsten og vil blive brugt til transport af pakker til andre pakkecentre i landet. (Foto: DHL)
DHL, der er Tysklands store distributør af pakker, har taget seks batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 i brug i den vestlige del af landet. De seks nye bile kører for DHL efter en "Transport as a service-model”, hvor selskabet betaler for at bruge lastbilerne i forhold til, hvor meget de kører, mens firmaet Hylane GmbH ejer lastbilerne, som Daimler Truck har leveret
De seks lastbiler er en del af en bestilling på oprindeligt 30 el-lastbiler, som nu er øget til 42, og som DHL bruger i en ”Transport as a service-model”, hvor DHL bliver afregnet efter, hvor mange kilometer, bilerne kører.
Ud over de seks, der får udgangspunkt hos DHL i Dorsten og skal transporterer pakker mellem DHL-terminaler, bliver to andre batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 stationeret hos DHL i Hamburg.
En følge af en aftale fra i sommer
I juni i år bekendtgjorde DHL, Hylane og Daimler Truck et partnerskab på en transport- og logistic-messe i München om 30 el-lastbiler, der skulle kører for DHL efter en transport as a service-model. Aftalen er efterfølgende blevet udvidet ti at omfatte 42 køretøjer.
Om Mercedes-Benz eActros 600:
- Mercedes-Benz eActros 600 er den største blandt Mercedes-Benz Trucks’ batteridrevne lastbiler og retter sig mod transport over længere afstande, som står for to tredjedele af alle CO2-udledninger fra tung vejgodstransport i Europa
- Mercedes-Benz eActros 600 blev lanceret i december 2024 og kører i dag i daglig drift i over 15 europæiske lande
- Bilens batteri-kapacitet er på godt 600 kWh batterikapacitet og giver en rækkevidde på omkring 500 kilometer. Ved opladning under lovpligtige pauser er det muligt at køre over 1.000 kilometer om dagen
- Mercedes-Benz' eActros 600 er udstyret med batterier baseret på litium-jernfosfat-celleteknologi (LFP) og har en nyudviklet elektrisk drivaksel
- Lastbilen er blevet kåret til "International Truck of the Year 2025"
Lidt om DHL's COs-reducerede lastbilflåde:
- DHL har en stor CO2-reduceret lastbilflåde i Tyskland. Ud over de ovenfor nævnte 42 el-lastbiler har DHL 17 el-lastbiler og 450 CNG-lastbiler i transport samt 35.000 eleltriske varebiler til sidste-mile-udbringning
- DHL råder over energi-infrastruktur med ti CNG-tankstationer og over 40.000 ladestander
- DHL er begyndt at anlægge egne ladepladser ti elektriske lastbiler
- DHL har et mål om at reducere alle drivhusgasemissioner til netto nul frem mod 2050
- Inden 2030 skal andelen af køretøjer med alternative drivmidler på transportområdet - eksempelvis gas og el - øges til 30 procent
Personerne på billedet øverst er fra venstre: Annette Horoba (afdelingsleder for transport), Frank Blümer (filialleder Post & Paket Dorsten) sammen med direktør Dr. Sara Schiffer direktør og direktør Maximilian Draxler - begge fra Hylane.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tysk pakkedistributør kører med el-lastbiler efter en kilometermodel
- Køretøjer skal kunne skilles ad og genanvendes
- Et område ved banegården i Holstebro bliver midlertidigt militært område
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
- Vejforening får midlertidig sekretariatschef
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!