Tysk pakkedistributør kører med el-lastbiler efter en kilometermodel

Mandag 15. december 2025 kl: 12:30
Af: Jesper Christensen

De nye lastbiler bliver stationeret på pakkecentret i Dorsten og vil blive brugt til transport af pakker til andre pakkecentre i landet. (Foto: DHL)

DHL, der er Tysklands store distributør af pakker, har taget seks batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 i brug i den vestlige del af landet. De seks nye bile kører for DHL efter en "Transport as a service-model”, hvor selskabet betaler for at bruge lastbilerne i forhold til, hvor meget de kører, mens firmaet Hylane GmbH ejer lastbilerne, som Daimler Truck har leveret

De seks lastbiler er en del af en bestilling på oprindeligt 30 el-lastbiler, som nu er øget til 42, og som DHL bruger i en ”Transport as a service-model”, hvor DHL bliver afregnet efter, hvor mange kilometer, bilerne kører.


Ud over de seks, der får udgangspunkt hos DHL i Dorsten og skal transporterer pakker mellem DHL-terminaler, bliver to andre batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 stationeret hos DHL i Hamburg.


En følge af en aftale fra i sommer
I juni i år bekendtgjorde DHL, Hylane og Daimler Truck et partnerskab på en transport- og logistic-messe i München om 30 el-lastbiler, der skulle kører for DHL efter en transport as a service-model. Aftalen er efterfølgende blevet udvidet ti at omfatte 42 køretøjer.


Om Mercedes-Benz eActros 600:
  • Mercedes-Benz eActros 600 er den største blandt Mercedes-Benz Trucks’ batteridrevne lastbiler og retter sig mod transport over længere afstande, som står for to tredjedele af alle CO2-udledninger fra tung vejgodstransport i Europa
  • Mercedes-Benz eActros 600 blev lanceret i december 2024 og kører i dag i daglig drift i over 15 europæiske lande
  • Bilens batteri-kapacitet er på godt 600 kWh batterikapacitet og giver en rækkevidde på omkring 500 kilometer. Ved opladning under lovpligtige pauser er det muligt at køre over 1.000 kilometer om dagen
  • Mercedes-Benz' eActros 600 er udstyret med batterier baseret på litium-jernfosfat-celleteknologi (LFP) og har en nyudviklet elektrisk drivaksel
  • Lastbilen er blevet kåret til "International Truck of the Year 2025"

Lidt om DHL's COs-reducerede lastbilflåde:
  • DHL har en stor CO2-reduceret lastbilflåde i Tyskland. Ud over de ovenfor nævnte 42 el-lastbiler har DHL 17 el-lastbiler og 450 CNG-lastbiler i transport samt 35.000 eleltriske varebiler til sidste-mile-udbringning
  • DHL råder over energi-infrastruktur med ti CNG-tankstationer og over 40.000 ladestander
  • DHL er begyndt at anlægge egne ladepladser ti elektriske lastbiler
  • DHL har et mål om at reducere alle drivhusgasemissioner til netto nul frem mod 2050
  • Inden 2030 skal andelen af køretøjer med alternative drivmidler på transportområdet - eksempelvis gas og el - øges til 30 procent


Personerne på billedet øverst er fra venstre: Annette Horoba (afdelingsleder for transport), Frank Blümer (filialleder Post & Paket Dorsten) sammen med direktør Dr. Sara Schiffer direktør og direktør Maximilian Draxler - begge fra Hylane.




© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

