Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
Fredag 12. december 2025 kl: 10:12Af: Redaktionen
SCT Transport A/S tager på det skarpeste afstand fra det, som transportvirksomheden betegner som fejlagtige og fortegnede påstande, som torsdag blev fremsat i Operation X på TV 2. SCT Transport A/S tager derfor de første retlige skridt mod TV 2/Operation X og de ansvarlige parter, oplyser virksomheden
Ifølge SCT Transport A/S bringer programmet, der blev offentligt tilgængeligt torsdag, ikke nye oplysninger, men videreformidler et, hvad SCT Transport A/S betegner som et usandt billede af virksomhed
SCT Transport A/S, der har drevet transportvirksomhed i 95 år, betegner sig selv som en professionel og fuldt gennemdigitaliseret koncern, der konsekvent arbejder efter gældende love og regler.
- Vi kan dokumentere alle vores transporter mange år tilbage - herunder analyser, myndighedsgodkendelser, gps-tracking, vejesedler og øvrige bilag, lyder det fra virksomheden fredag.
SCT Transport A/S betegner de alvorlige beskyldninger, som Operation X fremfører via anonyme kilder, som dokumenterbart forkerte.
- Da udsendelsen og den foreliggende dækning er image- og omdømmeskadelig og indeholder en række faktuelle fejl og bevidste udeladelser, der er meningsforstyrrende, indleder vi nu de varslede retlige skridt mod TV 2/Operation X og de ansvarlige parter, oplyser transportvirksomheden, som på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.
