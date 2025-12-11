Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform

Torsdag 11. december 2025 kl: 15:06

Af: Redaktionen (Foto: Daimler Truck)

TruckCharge Network bliver halv-offentligt i den forstand, at depotejere får mulighed for at åbne deres ladenetværk for udvalgte, eksterne samarbejdspartnere. På den måde får flådeejere og chauffører flere lademuligheder - og depotejerne får en ekstra indtægt.









Spiriis ladeplatform, der sikrer styring og drift af ladestandere, brugere og betalingsløsninger, giver depotejerne mulighed for selv at sætte priser, give adgangsrettigheder og kontrollere, hvornår og hvordan netværket skal være tilgængeligt for andre.









Derudover giver en ny eMobility Service Provider-løsning flådeejere og chauffører mulighed for at reservere laderne på forhånd for at lette ruteplanlægningen og øge effektiviteten. Forkortelsen eMSP står for eMobility Service Provider.









Spiriis medstifter og administrerende direktør, Tore Harritshøj, er stolt af, at Spirii og Daimler Truck med denne løsning gør det nemmere og mere driftssikkert for flådejere inden for tung transport at skifte til el.









- Manglende lade­muligheder er en af de største barrierer for at skifte de tunge flåder ud med el-drevne køretøjer. Daimler Trucks nye ladenetværk er derfor et kæmpe fremskridt, og vi er stolte af, at vi med vores platformsløsninger og ekspertise kan bidrage til at accelerere omstillingen, siger han.













