Antallet af fær­ge­pas­sa­ge­rer, der sejler elektrisk, vil blive fordoblet de kommende år

Torsdag 11. december 2025 kl: 11:22

Af: Redaktionen (Illustration: Danske Rederier)

Sidste år gik, cyklede eller kørte 30,2 millioner passagerer ombord på en færgerute mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn.









Og sidste år blev cirka 5,5 millioner af fær­ge­pas­sa­ge­rer­ne transporteret på en færge, der sejlede på elektricitet. Det svarer til 18 procent af alle fær­ge­pas­sa­ge­rer i 2024. Det viser det nye notat fra Danske Rederier.









Investeringer i nye batteridrevne færger og ombygninger af konventionelle færger betyder, at antallet af fær­ge­pas­sa­ge­rer, der transporteres på el, forventes at blive mere end fordoblet frem mod 2030 til mere end 10 millioner passagerer. Det svarer til, at omtrent hver tredje færgepassager sejler med en el-færge i 2030.









- Der er ingen tvivl om, at fremtidens færger sejler på el. Det kræver enorme investeringer i nybygninger og ombygninger. Men også in­fra­struk­tu­ren omkring lade-faciliteterne i havnene er store og dyre projekter. Derfor er det afgørende, at der fortsat er opbakning fra politikerne til denne omstilling, præcis som da vi for nylig så, at regeringen via In­ve­ste­rings­støt­te­fon­den gav 180 millioner til nye el-færger på Molslinjen, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier









Medregner man hybridfærgerne, som bruger batterier til at nedsætte brænd­stof­for­bru­get, vil over halvdelen af fær­ge­pas­sa­ger­ne i 2030 sejle helt eller delvist på elektricitet.









her: Interesserede kan læse Danske rederiers notat "Hver tredje færgepassager sejler på batteri i 2030"









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.