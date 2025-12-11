Antallet af færgepassagerer, der sejler elektrisk, vil blive fordoblet de kommende år
Torsdag 11. december 2025 kl: 11:22Af: Redaktionen
(Illustration: Danske Rederier)
Flere danske færgeruter betjenes i dag af el-færger - og antallet vil de kommende år. Det fremhæver rederiorganisationen Danske Rederier, der har lagt et notat om udviklingen frem. Udviklingen betyder, at godt hver tredie færgepassager i Danmark i 2030 vil sejle elektrisk, når de krydser farvandene ombord på en færge
Sidste år gik, cyklede eller kørte 30,2 millioner passagerer ombord på en færgerute mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn.
Og sidste år blev cirka 5,5 millioner af færgepassagererne transporteret på en færge, der sejlede på elektricitet. Det svarer til 18 procent af alle færgepassagerer i 2024. Det viser det nye notat fra Danske Rederier.
Investeringer i nye batteridrevne færger og ombygninger af konventionelle færger betyder, at antallet af færgepassagerer, der transporteres på el, forventes at blive mere end fordoblet frem mod 2030 til mere end 10 millioner passagerer. Det svarer til, at omtrent hver tredje færgepassager sejler med en el-færge i 2030.
- Der er ingen tvivl om, at fremtidens færger sejler på el. Det kræver enorme investeringer i nybygninger og ombygninger. Men også infrastrukturen omkring lade-faciliteterne i havnene er store og dyre projekter. Derfor er det afgørende, at der fortsat er opbakning fra politikerne til denne omstilling, præcis som da vi for nylig så, at regeringen via Investeringsstøttefonden gav 180 millioner til nye el-færger på Molslinjen, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier
Medregner man hybridfærgerne, som bruger batterier til at nedsætte brændstofforbruget, vil over halvdelen af færgepassagerne i 2030 sejle helt eller delvist på elektricitet.
Interesserede kan læse Danske rederiers notat "Hver tredje færgepassager sejler på batteri i 2030" her:
