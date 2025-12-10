AMU-center får støtte til at sende fire hold ud i verden

Onsdag 10. december 2025 kl: 12:47

Studieturene indgår som en del af elevernes uddannelsesforløb og giver dem indsigt i alt fra godstransport og logistikmiljøer til praktiske problemstillinger i andre transportsammenhænge. For flere af holdene fungerer studieturene samtidig som afsæt for projekter i forbindelse med svendeprøven, hvor eleverne arbejder med uddannelsesrelevante temaer og får et bredere perspektiv på branchen.









- FDE Fondens støtte gør det muligt at gennemføre spændende studieture med højt fagligt, kulturelt og socialt indhold. For mange elever er det første gang, de rejser til udlandet, og turene giver indblik i andre europæiske transportvirksomheder og chaufførers hverdag - en stor øjenåbner. En kæmpe tak til FDE Fonden for at gøre dette muligt,, siger Bent Laugesen, der er faglærer hos AMU Nordjylland.









Hos FDE Fonden fremhæver man, at det betyder meget, når de støttede projekter formår at løfte de unge både fagligt og socialt.









- Der ligger et stort engagement i de her studieture, og de giver de unge oplevelser, fællesskaber og en faglig viden, som de kan bruge længe efter uddannelsen. Det støtter vi meget gerne op om, siger Jens Iwer Petersen, der er formand for FDE Fonden.









FDE Fonden støtter to gange årligt projekter, der styrker faglighed og udvikling i transportbranchen. I den seneste runde har 26 projekter fået støtte for i alt 1,2 millioner kroner.





