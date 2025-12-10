Nattog mellem Malmö og Baser er aflyst

Onsdag 10. december 2025 kl: 11:05

Af: Jesper Christensen Planen var, at det schweiziske togselskab, SBB, i samarbejde med den tyske togoperatør, RDC Germany, skulle have kørt mellem Basel og Malmö via Danmark tre gange om ugen.









Men det ville et flertal i det schweiziske parlament ikke være med til at støtte.









SBB var i november i år begyndt at sælge biletter til nattogsforbindelsen. SBB oplyser, at alle rejsende, der har købt billet til den nu aflyste nattogsforbindelse, vil få deres penge tilbage. SBB vil informere de rejsende i løbet af de kommende dage.









Planen var, at der skulle være nattogsforbindelse med afgang fra Basel sidst på eftermiddagen onsdag, fredag tog søndag - og fra Malmö først på aftenen torsdag, lørdag og mandag - med ankomst den følgende dag om formiddagen.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.