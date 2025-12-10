Nattog mellem Malmö og Baser er aflyst
Onsdag 10. december 2025 kl: 11:05Af: Jesper Christensen
Et politisk flertal i det schweiziske parlament har stemt nej til at støtte en annonceret nattogsforbindelse mellem Basel og Malmö. Forbindelsen skulle have haft premiere i april næste år
Planen var, at det schweiziske togselskab, SBB, i samarbejde med den tyske togoperatør, RDC Germany, skulle have kørt mellem Basel og Malmö via Danmark tre gange om ugen.
Men det ville et flertal i det schweiziske parlament ikke være med til at støtte.
SBB var i november i år begyndt at sælge biletter til nattogsforbindelsen. SBB oplyser, at alle rejsende, der har købt billet til den nu aflyste nattogsforbindelse, vil få deres penge tilbage. SBB vil informere de rejsende i løbet af de kommende dage.
Planen var, at der skulle være nattogsforbindelse med afgang fra Basel sidst på eftermiddagen onsdag, fredag tog søndag - og fra Malmö først på aftenen torsdag, lørdag og mandag - med ankomst den følgende dag om formiddagen.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
- Billetpriserne holder sig stort i ro i 2026
- 14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp
- 20-årig uden billet skubbede billetkontrollør i ryggen
- Vejforening får midlertidig sekretariatschef
- Dansere danser for nattog
- Antallet af færgepassagerer, der sejler elektrisk, vil blive fordoblet de kommende år
- Nattog mellem Malmö og Baser er aflyst
- Havneselskab vinder global bæredygtighedspris for krydstogtterminaler
- Svensk færgerederi ser lysere tider forude
- Ny el-færge får længere ophold på værft i Svendborg
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!