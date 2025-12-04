51-årig mand stjal klokker ved jernbaneoverkørsler, hvor en ung mand mistede livet
Torsdag 4. december 2025 kl: 08:51Af: Redaktionen
Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 51-årig mand i Aabenraa kommune for blandt andet uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for tyveri af særlig grov beskaffenhed. Den 51-årige har ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi blandt andet stjålet jernbaneklokker ved overkørsler på jernbanestrækningen mellem Tinglev til Sønderborg, hvor en ung mand mistede livet fredag 5. juli
Den 51-årige mand er tiltalt for at have stjålet jernbaneklokker i to tilfælde. Første gang mandag 30. juni i år mellem cirka klokken 02.25 til omkring klokken 03.30, hvor han er tiltalt for at have stjålet tre klokkesystemer fra advarselsanlæg fra jernbaneoverkørslerne ved Kærvej, Visgårdvej og Kådnervej langs jernbanen, der strækker sig fra Tinglev til Sønderborg.
Den 51-årige er tiltalt for at have gjort det samme fredag 5. juli - og derved for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed ved begge tyverier.
Manden er også tiltalt for at have forstyrret sikkerheden for jernbaners drift eller sikkerheden for færdsel på offentlige færdselsveje under særligt skærpende omstændigheder.
I forbindelse med tyverierne fredag 5. juli er den 51-årige mand desuden tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
Den dag mistede en ung mand livet, da han som følge af tyveriet af jernbaneklokkerne ikke blev advaret om, at der var et tog på vej, da han i en varebil passerede jernbaneoverkørslen ved Kådnervej omkring klokken 18.50.
Varebilen kolliderede med toget, og den unge mand mistede livet som følge af kollisionen.
Den 51-årige er derudover tiltalt for 13 tilfælde af kørt bil efter at have fået frakendt føreretten i en periode.
