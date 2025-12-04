51-årig mand stjal klokker ved jernbaneoverkørsler, hvor en ung mand mistede livet

Torsdag 4. december 2025 kl: 08:51

Den 51-årige mand er tiltalt for at have stjålet jernbaneklokker i to tilfælde. Første gang mandag 30. juni i år mellem cirka klokken 02.25 til omkring klokken 03.30, hvor han er tiltalt for at have stjålet tre klokkesystemer fra advarselsanlæg fra jernbaneoverkørslerne ved Kærvej, Visgårdvej og Kådnervej langs jernbanen, der strækker sig fra Tinglev til Sønderborg.









Den 51-årige er tiltalt for at have gjort det samme fredag 5. juli - og derved for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed ved begge tyverier.









Manden er også tiltalt for at have forstyrret sikkerheden for jernbaners drift eller sikkerheden for færdsel på offentlige færdselsveje under særligt skærpende omstændigheder.





I forbindelse med tyverierne fredag 5. juli er den 51-årige mand desuden tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.









Den dag mistede en ung mand livet, da han som følge af tyveriet af jernbaneklokkerne ikke blev advaret om, at der var et tog på vej, da han i en varebil passerede jernbaneoverkørslen ved Kådnervej omkring klokken 18.50.









Varebilen kolliderede med toget, og den unge mand mistede livet som følge af kollisionen.





Den 51-årige er derudover tiltalt for 13 tilfælde af kørt bil efter at have fået frakendt føreretten i en periode.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.