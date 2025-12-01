Klik venligst



Bruttoprisen på dieselolie har svinget 1.80 kroner i løbet af året

Mandag 1. december 2025 kl: 11:52
Af: Redaktionen

(Kilde: OK)

Den hidtil højeste bruttopris på dieselolie i år hos energiselskabet OK var på 15.29 kroner midt i januar. Den hidtil laveste var på 13,49 kroner 6. maj

Det betyder, at bruttoprisen på dieselolie hos OK har svinget 1,80 kroner i løbet af årets første 11 måneder. 


I løbet af november i år har bruttoprisen på dieselolie svinget mellem 13,99 kroner og 14,79 kroner.

Bruttoprisen på dieselolie hos OK - altså med afgifter og moms - har i løbet af året udviklet sig, som grafen viser.



