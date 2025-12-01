Bruttoprisen på dieselolie har svinget 1.80 kroner i løbet af året

Mandag 1. december 2025 kl: 11:52

Af: Redaktionen (Kilde: OK)Det betyder, at bruttoprisen på dieselolie hos OK har svinget 1,80 kroner i løbet af årets første 11 måneder.









I løbet af november i år har bruttoprisen på dieselolie svinget mellem 13,99 kroner og 14,79 kroner.





Bruttoprisen på dieselolie hos OK - altså med afgifter og moms - har i løbet af året udviklet sig, som grafen viser.

