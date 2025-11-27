Elektrisk varebil bliver billigere

Torsdag 27. november 2025 kl: 09:59

Af: Jesper Christensen (Illustration: RSA Danmark)

RSA Danmark oplyser, at Maxus e-Deliver 5 er blevet 20.000 kroner billigere og nu sælges til priser fra 229.900 kroner ekskl. moms mod tidligere 249.900 kroner ekskl. moms.









- Vi er glade for at kunne tilbyde en endnu stærkere pris på e-Deliver 5. Den nye pris gør modellen til et af de mest attraktive valg i klassen, både målt på sikkerhed, rækkevidde og totaløkonomi, siger Allan Hagelskjær, der er salgschef hos Maxus Danmark.









Maxus e-Deliver 5 er en sikker elektrisk varebiler, der har fået tildelt Platinum-certificering i Euro NCAP. Det betyder maksimal beskyttelse for chauffør og passagerer - og placerer bilen blandt de bedste på markedet, når det gælder sikkerhed i segmentet.









Modellen er udstyret med en bred pakke af assistentsystemer - eksempelvis adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse, skiltegenkendelse, vognbaneassistent, træthedsadvarsel og intelligent fjernlys.









Den elektriske drivlinje består af et 64 kWh batteri, som giver en rækkevidde på op til 335 kilometer WLTP kombineret. Hurtigopladning på op til 70 kW giver 80 procent opladning på ca. 45 minutter, og 11 kW AC sikrer opladning natten over.









Maxus yder fem års garanti eller 100.000 kilometer på bilen og på otte år eller 200.000 kilometer på batteriet.









Den elektriske Maxus e-Deliver 5 bygger på Maxus’ MILA-platform og fås med et stort og praktisk varerum på 6,6 kubikmeter. Varerummets bredde på 1.250 mm mellem hjulkasserne, mulighed for to skydedøre og en nyttelast op til 1.200 kg. Anhængervægten er op til 1.500 kg.









Kabinen byder på tre sæder, justerbart førersæde med varme og armlæn samt en 12,3-tommer touchskærm med trådløs Apple CarPlay og Android Auto.









Lidt om RSA Danmark:

RSA Danmark er importør af Maxus, JAC og KGM til Danmark, Grønland og Færøerne. RSA Danmark er en del af RSA, som er en nordeuropæisk bilimportør af personbiler og varevogne med hovedkontor i Norge, og øvrige afdelinger i Sverige, Finland, Island, Tyskland og Polen

RSA, der er en privatejet virksomhed, har en historie, der går tilbage til 1936

RSA er importør for Suzuki, Isuzu, Maxus, BYD, JAC og KGM i Norge









Lidt om navnet Maxus:

Maxus-navnet har rødder tilbage til Storbritannien, hvor selskabet LDV (Leyland DAF Vans) i 2004 lancerede en varebil med Maxus-navnet. LDV gik konkurs i 2008, og i 2010 overtog den kinesiske bilproducent SAIC rettighederne til mærket og genstartede produktionen i Kina. I 2016 genintroducerede SAIC LDV-mærket i Storbritannien, men droppede det igen i 2020 til fordel for Maxus.





