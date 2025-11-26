STATISTIK OVER DØDE EFTER TRAFIKULYKKER:
Opgjort pr en millioner indbyggere mister 78 mennesker liver ved trafikulykker i Serbien, 78 i Rumænien og 74 i Bulgarien. Det fremgår af tal over trafikulykker i Europa, som EU-Kommissionen har fremlagt. Tallene vise også, at der sker færrest trafikulykker, hvor mennesker mister livet, i Norge. Her er tallet 16 pr. En million indbyggere efterfulgt af Sverige med 20, Malta med 21, Danmark med 24 og Schweiz med 28
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer
- Serbien, Rumænien og Bulgarien tegner sig for flest dødsulykker pr million indbyggere
- Skatteministeriets indsats er ikke tilfredsstillende
- Lastbilchauffør måtte bremse hårdt op for modkørende med langt lys
- Lastbilimportørs uddannelser har fået fornyet AMU-godkendelse
- Fem galvaniserede har fundet vejen til Vejen
- Færge til Samsø er blevet forsinket på grund af vejret i Biscayen
- Transportvirksomhed i Kolding øgede overskud og medarbejderstab
- E-handlen sætter rekord igen
- International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted
- Mand fik et ildebefindende - og kørte ind i et busskur
- Lastbiler har containere med ud - og strøelse med hjem
Skriv din kommentar:
Serbien, Rumænien og Bulgarien tegner sig for flest dødsulykker pr million indbyggere
Onsdag 26. november 2025 kl: 12:05Af: Jesper Christensen
Opgjort pr en millioner indbyggere mister 78 mennesker liver ved trafikulykker i Serbien, 78 i Rumænien og 74 i Bulgarien. Det fremgår af tal over trafikulykker i Europa, som EU-Kommissionen har fremlagt. Tallene vise også, at der sker færrest trafikulykker, hvor mennesker mister livet, i Norge. Her er tallet 16 pr. En million indbyggere efterfulgt af Sverige med 20, Malta med 21, Danmark med 24 og Schweiz med 28
Sidste år mistede 19.940 mennesker livet ved ulykker trafikken i Europa. Det giver et gennemsnit på 45 døde pr én million indbyggere i 2024, hvilket var et fald på to procent i forhold til 2023 og en fortsat nedgang fra tidligere år.
EU har en ambition ud om at halvere antallet af dødsfald i trafikken i 2030, mens man i 2050 skal være i nærheden af nul årlige dødsfald.
- Selvom tallene er i fremgang, så skal vi altid huske, at bag hver statistik, findes der familier og lokalsamfund, der lider. Det faktum, at næsten 20.000 mennesker mistede livet i trafikulykker sidste år, er uacceptabelt, lyder det fra EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme, Apostolos Tzitzikostas, der er fra Grækenland, hvor 64 mennesker pr en million mennesker mister livet i trafikulykker.
Oversigten over dødsfald efter trafikulykker viser også, hvordan udviklingen har været i de forskellige lande.
De lande, der havde den mest positive fremgang, var Litauen og Letland, der noterede sig for en nedgang i trafikdræbte på 22 og 19 procent. Opgjort i tal pr. En million indbyggere oplevede Litauen et positivt til 43, mens tallet for Letland var på 60.
De to lande med den mest negative udvikling var Cypern med en stigning på 21 procent til 44, og Estland med en stigning på 17 procent til 50.
EU-Kommissioen peger på, at foreløbige data for de første seks måneder af 2025 viser forskellige tendenser. Mens nogle lande som Grækenland, Tjekkiet, Estland, Polen, Portugal, Rumænien og Slovakiet har haft en positiv udvikling med faldende dødstal pr. en million indbyggere, er udviklingen i andre lande gået den anden vej.
EU-Kommissionen fremhæver derfor, at trafiksikkerhed kræver konstant årvågenhed og en vedvarende indsats. Derfor vil EU-Kommissionen fortsat følge tendenserne tæt og støtte medlemsstaterne i at håndtere udfordringerne, der opstår.
Interesserede kan se en samlet oversigt over antal døde i de forskellige europæiske lande opgjort pr. en million indbyggere her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer
- Serbien, Rumænien og Bulgarien tegner sig for flest dødsulykker pr million indbyggere
- Skatteministeriets indsats er ikke tilfredsstillende
- Lastbilchauffør måtte bremse hårdt op for modkørende med langt lys
- Lastbilimportørs uddannelser har fået fornyet AMU-godkendelse
- Fem galvaniserede har fundet vejen til Vejen
- Færge til Samsø er blevet forsinket på grund af vejret i Biscayen
- Transportvirksomhed i Kolding øgede overskud og medarbejderstab
- E-handlen sætter rekord igen
- International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted
- Mand fik et ildebefindende - og kørte ind i et busskur
- Lastbiler har containere med ud - og strøelse med hjem
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!