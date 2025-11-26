Serbien, Rumænien og Bulgarien tegner sig for flest dødsulykker pr million indbyggere

STATISTIK OVER DØDE EFTER TRAFIKULYKKER:

Onsdag 26. november 2025 kl: 12:05

Sidste år mistede 19.940 mennesker livet ved ulykker trafikken i Europa. Det giver et gennemsnit på 45 døde pr én million indbyggere i 2024, hvilket var et fald på to procent i forhold til 2023 og en fortsat nedgang fra tidligere år.









EU har en ambition ud om at halvere antallet af dødsfald i trafikken i 2030, mens man i 2050 skal være i nærheden af nul årlige dødsfald.









- Selvom tallene er i fremgang, så skal vi altid huske, at bag hver statistik, findes der familier og lokalsamfund, der lider. Det faktum, at næsten 20.000 mennesker mistede livet i trafikulykker sidste år, er uacceptabelt, lyder det fra EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme, Apostolos Tzitzikostas, der er fra Grækenland, hvor 64 mennesker pr en million mennesker mister livet i trafikulykker.









Oversigten over dødsfald efter trafikulykker viser også, hvordan udviklingen har været i de forskellige lande.









De lande, der havde den mest positive fremgang, var Litauen og Letland, der noterede sig for en nedgang i trafikdræbte på 22 og 19 procent. Opgjort i tal pr. En million indbyggere oplevede Litauen et positivt til 43, mens tallet for Letland var på 60.









De to lande med den mest negative udvikling var Cypern med en stigning på 21 procent til 44, og Estland med en stigning på 17 procent til 50.









EU-Kommissioen peger på, at foreløbige data for de første seks måneder af 2025 viser forskellige tendenser. Mens nogle lande som Grækenland, Tjekkiet, Estland, Polen, Portugal, Rumænien og Slovakiet har haft en positiv udvikling med faldende dødstal pr. en million indbyggere, er udviklingen i andre lande gået den anden vej.









EU-Kommissionen fremhæver derfor, at trafiksikkerhed kræver konstant årvågenhed og en vedvarende indsats. Derfor vil EU-Kommissionen fortsat følge tendenserne tæt og støtte medlemsstaterne i at håndtere udfordringerne, der opstår.









her: Interesserede kan se en samlet oversigt over antal døde i de forskellige europæiske lande opgjort pr. en million indbyggere













