En lastbilchauffør fortæller i Facebook-gruppen "Lastbilchauffør" om en oplevelse, han havde mandag aften på vejen mellem Hovborg og Grindsted i Sydjylland. Han blev tvunget til at bremse meget hårdt op, fordi en modkørende i en personbil kørte over i hans vejbane med fuldt lys, fordi han angiveligt følte sig generet
Lastbilchaufføren Kasper Bang Pedersen fortæller på Facebook, at han mandag aften kom kørende kørende mellem Hovborg og Grindsted i sit vogntog - forvogn plus påhængsvogn - læsset, så totalvægten lå på 55.700 kg.
Lastbilchauffør måtte bremse hårdt op for modkørende med langt lys
Onsdag 26. november 2025 kl: 10:40Af: Redaktionen
En lastbilchauffør fortæller i Facebook-gruppen "Lastbilchauffør" om en oplevelse, han havde mandag aften på vejen mellem Hovborg og Grindsted i Sydjylland. Han blev tvunget til at bremse meget hårdt op, fordi en modkørende i en personbil kørte over i hans vejbane med fuldt lys, fordi han angiveligt følte sig generet
Lastbilchaufføren Kasper Bang Pedersen fortæller på Facebook, at han mandag aften kom kørende kørende mellem Hovborg og Grindsted i sit vogntog - forvogn plus påhængsvogn - læsset, så totalvægten lå på 55.700 kg.
På et tidspunkt kommer der en modkørende i en personbil, der blinker til ham som om, han kører med langt lys. Kasper Bang Pedersen fortæller, at han blinkede tilbage for at vise, at han ikke kørte med det lange lys tændt.
Efterfølgende vælger bilisten, som chaufføren betegner som "galningen" ud fra, hvad der efterfølgende skete.
Bilisten tænder alt sit lange lys på sin personbil og kører over i den modsatte vejbane, hvor Kasper Bang Pedersen kommer kørende i sit vogntog.
Bilistens ageren betyder, at Kasper Bang Pedersen må bremse meget hårdt op. Meget hårdt op.
Inden har har fået stoppet sit vogntog helt, når han at tænke, at enten rammer han personbilen, eller også ender han i grøften.
Omkring 50 meter inden, de to biler vil tørne sammen, får han stoppet sit vogntog - og bilisten vælger så at kører udenom og videre.
Kasper Bang Pedersen skriver videre:
- Skal jeg være helt ærlig, var jeg sikker på, jeg fik et liv på samvittigheden i går, for det var rigtig tæt.
Og så, hvis bilisten ser opslaget, vil Kasper Bang Pedersen gerne høre fra ham for at få en begrundelse for, hvorfor han bragte sit eget liv i fare.
- Og min samvittighed, for jeg vil gerne forklare dig, at personen, der ville komme til skade i det uheld, havde ikke været mig, skriver han.
Kasper Bang Pedersen lå efterfølgende vågen til langt ud på aften på grund af, at det havde været så tæt på, at han havde taget en anden persons liv.
Kasper Bang Pedersen slutter sit opslag med følgende opfordring:
- Pas på derude.
