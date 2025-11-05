Togoperatør vandt lærepladspris

Onsdag 5. november 2025 kl: 10:56

- Det er vigtigt at hylde de virksomheder, der tager ansvar og giver deres elever og lærlinge en god og tryg start på arbejdslivet, særligt i lyset af beretninger i DR om lærepladser med grænseoverskridende adfærd, vold og dårlig kultur, siger Dan Zielke, der er bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne og direktør for erhvervsskolen EUC Syd.









- DR viser nogle eksempler på, hvordan en læreplads ikke skal være. Men langt de fleste virksomheder tager et stort ansvar og møder deres lærlinge med respekt. Det er dem, vi fejrer i dag, siger Dan Zielke.









Syv elever sikrer DSB prisen som Årets Læreplads

DSB vandt prisen for Årets Læreplads 2025 på baggrund af en indstilling fra syv elever, der i indstillingen fortalte, hvordan virksomheden gør en særlig forskel for deres elever og lærlinge både fagligt, socialt og ledelsesmæssigt.¨









Ifølge juryen skiller DSB sig ud med et gennemført elevprogram, som alle elever i DSB skal igennem. Programmet sikrer både det faglige og det sociale aspekt.









I juryens begrundelse lyder det blandt andet:





"DSB er lykkes med at skabe en læreplads, hvor læring, faglighed og god vejledning går hånd i hånd. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at syv elever fra forskellige afdelinger står sammen om at indstille DSB. Det er et tydeligt tegn på, at den gode elevoplevelse ikke er tilfældig, men udspringer af en stærk, fælles kultur"









Særlig elevindsats hos DSB

Inden eleverne begynder hos DSB, bliver de inviteret til intromøder og sociale arrangementer. Derudover skaber DSB et netværk for elever på tværs af afdelinger.









- Det betyder så utrolig meget at vinde Årets Læreplads. Vi har været oppe imod så stærke kandidater, så det er en fornøjelse, men også en stor ære at vinde denne pris, siger Clara Bøje Cortsen, der er den ene af de syv elever.









Hun har indstillet DSB til prisen sammen med Anne Josephine Lind Nielsen, Charlie Bagger Nielsen, Emilie Laustsen Christiansen, Liv Bech Bendixen, Emilie Jordan Holmbo og Xenia Lind-Hennings, der går på NEXT, Niels Brock og Aarhus Business College.









Helle Lindorff Andersen, der er HR Uddannelseskonsulent i DSB, peger på, at DSB har gjort en særlig indsats for at være en god læreplads.









- For et par år siden besluttede vi, at vi skulle have en mere professionaliseret tilgang, så nu får vores elevansvarlige en uddannelse, hvor de bliver klædt på til at tage del i uddannelsesansvaret, siger Helle Lindorff Andersen.









Tømrerfirma vinder Årets Innovative Læreplads

Tømrerfirmaet Lynggaard & Bødker vinder prisen som Årets Innovative Læreplads 2025. Virksomheden er indstillet af tømrerlærling Bettina B. Ravnborg fra EUC Lillebælt.









Ifølge juryen har tømrerfirmaet skabt en kultur for læring, der fremmer handlekompetence, mod til at fejle og mod til at gennemføre.









I juryens begrundelse lyder det blandt andet:





"I har sat jer selv i førertrøjen for at give lærlinge mulighed for at udveksle ideer og eksperimentere – til at begå fejl og prøve igen. I skaber plads til, at lærlingene kan være innovative, og har en struktur, der understøtter de gode idéer – det kan andre virksomheder lade sig inspirere af"









Bettina B. Ravnborg har fået lov for at udvikle og afprøve flere af sine egne idéer, som har ført til ændringer i virksomhedens hverdag. Et konkret eksempel er en ny måde at sortere pap og plastik på, så det ikke optager så meget plads i fællestraileren.









- Nu sorterer vi pap og plastik i andre kasser, som gør, at det tager mindre plads i traileren. Vi udvikler videre på det og er ved at undersøge muligheden for at sælge pap og plastik videre, siger Bettina B. Ravnborg.









Fælles projekt at skabe innovative idéer

For Lynggaard & Bødker er prisen en stor anerkendelse. Daniel Lynggard, der udgør den ene halvdel af tømrerfirmaet, fortæller, hvordan både ansatte, svende og lærlinge har været med til at udvikle idéer til gavn for driften af virksomheden.









- Der blev kastet en masse bolde op, nogle af dem griber vi og udvikler videre på, og det har Bettina været god til. De gode idéer kommer os alle sammen til gode, siger Daniel Lynggard.









Fakta om priserne:

Årets Læreplads hylder virksomheder og organisationer, der gør en særlig forskel for deres elever og lærlinge både fagligt, socialt og ledelsesmæssigt

Prisen uddeles hvert år af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og har siden 1999 været givet til både små og store virksomheder på tværs af brancher

I 2019 indgik Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, som står bag prisen Årets Innovative Læreplads

Årets Innovative Læreplads går til en virksomhed, der styrker innovationskompetencerne hos elever og lærlinge

I år blev 404 virksomheder indstillet til de to priser

Det er elever og lærlinge selv, som indstiller deres læreplads til priserne. Herfra udvælger skolerne en lokal vinder. Ud af alle de lokale vindere udvælges der tre finalister til Årets Læreplads og tre finalister til Årets Innovative Læreplads, som går videre til den landsdækkende finale Juryen til Årets Læreplads bestod af Anne Fløe, chef for politik og analyse ved Tænketanken DEA, Jeppe Rosengård Poulsen, formand for EUD-udvalget og direktør ved SOSU H og Karoline Ulfkjær, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Juryen til Årets Innovative Læreplads bestod af Claus Mejlby, bestyrelsesformand i Fonden for Entreprenørskab - Sjælland og administrerende direktør og partner i ATKI A/S, Kasper Tidemann, bestyrelsesmedlem i Fonden for Entreprenørskab og Founder & CEO i Alefarm, Anne Katrine Kamstrup, lektor og ph.d. på Nationalt Center for Erhvervspædagogik og Mads Haugbølle Behrendsen, bygningssnedker og formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation





Om Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier:

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - DEG - er forening for de erhvervsrettede uddannelser, hhx, htx, eud, eux og amu

DEG består af de to foreninger DEG-Lederne og DEG-Bestyrelserne, som arbejder for at skabe de bedst mulige forhold for de erhvervsrettede uddannelser til gavn for eleverne og kursisterne

DEG varetager medlemsskolernes uddannelsespolitiske interesser over for arbejdsmarkedets parter, øvrige interessenter og politikere

