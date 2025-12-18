STATUS OVER BROBYGGERIET OVER STORSTRØMMEN:
Den nye Storstrømsbro ser færdig ud. Men der udestår endnu nogle væsentlige færdiggørelsesarbejder, inden broen kan åbne for trafik - efter planen i februar 2026. (Foto: Vejdirektoratet)
Den nye Storstrømsbro blev landfast de sidste dage af 2024. Siden da er der blevet arbejdet på at lave vej og jernbane på de store brodragerelementer. Brodækket er blevet fugtisoleret, og der er udlagt asfalt og malet striber. Autoværn og rækværker er sat op, og jernbanespor til den kommende jernbanetrafik er etableret, ligesom der er etableret anti-afsporingsvægge langs jernbanen. I 2025 er der også blevet arbejdet med etablering af belysning og knap så synligt installation af adgangskonstruktioner og overvågningssystemer
Den nye Storstrømsbro er klar til de første trafikanter til februar
Torsdag 18. december 2025 kl: 14:08Af: Redaktionen
Her ved årets slutning udestår der ifølge Vejdirektoratet en række arbejder og installationer, inden den nye bro kan åbne for trafik - efter de nuværende planer - i løbet af februar næste år.
- Der er sket utrolig meget i år. For et år siden blev det sidste brodragerelement hejst på plads, og nu har vi næsten en færdig bro. Entreprenøren arbejder fortsat på at færdiggøre en håndfuld opgaver, som vil række ind i det nye år. Opgaverne skal være klaret, inden vi kan åbne broen for trafik, siger projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet.
- Selvom det havde været fantastisk at kunne have åbnet broen her i december som en julegave til området, så er vi inde i slutspurten, og vi ser alle frem til at kunne åbne den nye bro for biler, cyklister og fodgængere. Vi ved også, at der er mange i området, der glæder sig til, at broen åbner. Som det ser ud nu, forventer vi, at det kan ske senest i februar, siger Niels Gottlieb.
Jernbanetrafikken forventes fortsat at kunne flytte over på den nye bro i 2027.
Den nye Storstrømsbro bliver markeret med et officielt arrangement i weekenden den 6.-7. juni 2026 med et motionsløb arrangeret af Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med DGI Storstrømmen og et cykelløb med Vordingborg Motions Cykelklub som arrangør.
