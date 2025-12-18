Den nye Storstrømsbro er klar til de første trafikanter til februar

STATUS OVER BROBYGGERIET OVER STORSTRØMMEN:

Torsdag 18. december 2025 kl: 14:08

Af: Redaktionen Den nye Storstrømsbro ser færdig ud. Men der udestår endnu nogle væsentlige færdiggørelsesarbejder, inden broen kan åbne for trafik - efter planen i februar 2026. (Foto: Vejdirektoratet)

Her ved årets slutning udestår der ifølge Vejdirektoratet en række arbejder og installationer, inden den nye bro kan åbne for trafik - efter de nuværende planer - i løbet af februar næste år.









- Der er sket utrolig meget i år. For et år siden blev det sidste brodragerelement hejst på plads, og nu har vi næsten en færdig bro. Entreprenøren arbejder fortsat på at færdiggøre en håndfuld opgaver, som vil række ind i det nye år. Opgaverne skal være klaret, inden vi kan åbne broen for trafik, siger projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet.









- Selvom det havde været fantastisk at kunne have åbnet broen her i december som en julegave til området, så er vi inde i slutspurten, og vi ser alle frem til at kunne åbne den nye bro for biler, cyklister og fodgængere. Vi ved også, at der er mange i området, der glæder sig til, at broen åbner. Som det ser ud nu, forventer vi, at det kan ske senest i februar, siger Niels Gottlieb.









Jernbanetrafikken forventes fortsat at kunne flytte over på den nye bro i 2027.









Den nye Storstrømsbro bliver markeret med et officielt arrangement i weekenden den 6.-7. juni 2026 med et motionsløb arrangeret af Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med DGI Storstrømmen og et cykelløb med Vordingborg Motions Cykelklub som arrangør.





























