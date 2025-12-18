Færdselsstyrelsen ændrer praksis med tilsyn for at skabe større effekt

Torsdag 18. december 2025 kl: 12:29

Fra torsdag 1. januar 2026 ændrer Færdselsstyrelsen praksis for tilsyn med transportvirksomheder, der har en fællesskabstilladelse efter gods- eller buskørselsloven. Fremover gennemfører Færdselsstyrelsen risikobaserede tilsyn.









Det betyder, at virksomheder kun bliver udtaget til tilsyn, hvis der er forhold, der giver anledning til at vurdere, om kravene til tilladelsen fortsat er opfyldt.









Formålet er at føre tilsyn dér, hvor det har størst effekt - og samtidig reducere unødige forstyrrelser for de vognmænd, der følger reglerne og har styr på deres virksomhed.









Færdselsstyrelsen fører tilsyn med virksomheder medfælleskabstilladelse, for at:

sikre, at virksomheden stadig opfylder kravene for at have en tilladelse til gods- eller buskørsel

bidrage til fair og sikker transport i Danmark og EU

beskytte chauffører og andre trafikanter





Når Færdselsstyrelsen udtager en virksomhed til tilsyn, kontrollerer styrelsen, om alle betingelser for tilladelsen er opfyldt.









Med det risikobaserede tilsyn udtager Færdselsstyrelsen virksomheder, hvor styrelsen vurderer, at der er en øget risiko for, at virksomheden ikke længere opfylder kravene til deres tilladelser.









Vurderingen sker ud fra tre parametre:

Antallet af overtrædelser - jo flere registrerede overtrædelser, desto højere risiko

Overtrædelsens alvor - alvorlige overtrædelser vægter tungere end mindre alvorlige overtrædelser

Overtrædelser set i forhold til virksomhedens størrelse - vurderet i forhold hvor mange køretøjer virksomheden har





Færdselsstyrelsen kan også udtage virksomheder til tilsyn på baggrund af konkret mistanke om andre typer af overtrædelser. Det er for eksempel, hvis Færdselsstyrelsen modtager en klage eller konstaterer, at virksomheden har alvorlige økonomiske problemer.









her: Interesserede kan læse mere i Færdselsstyrelsens vejledning om det risikobaserede tilsyn med transportvirksomheder













